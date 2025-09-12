Украина. Премьер лига12 сентября 2025, 07:00 | Обновлено 12 сентября 2025, 07:02
Верес – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 сентября в 18:00 по киевскому времени
12 сентября в Украинской Премьер-лиге двумя поединками стартует пятый тур.
В заключительном матче игрового дня «Верес» примет «Кудровку» на своем стадионе «Авангард» в Ровно.
Обслуживать встречу будет арбитр из Львова – Александр Шандор. Стартовый свисток раздастся в 18:00.
Ранее команды между собой не встречались, поэтому это будет первая очная игра «Вереса» и «Кудровки».
Перед матчем «Кудровка» имеет семь очков (девятое место), а вот «Верес» – лишь три пункта (13-е место).
«Верес» – «Кудровка». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
