12 сентября в Украинской Премьер-лиге двумя поединками стартует пятый тур.

В заключительном матче игрового дня «Верес» примет «Кудровку» на своем стадионе «Авангард» в Ровно.

Обслуживать встречу будет арбитр из Львова – Александр Шандор. Стартовый свисток раздастся в 18:00.

Ранее команды между собой не встречались, поэтому это будет первая очная игра «Вереса» и «Кудровки».

Перед матчем «Кудровка» имеет семь очков (девятое место), а вот «Верес» – лишь три пункта (13-е место).

«Верес» – «Кудровка». Смотреть онлайн. LIVE трансляция