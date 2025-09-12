Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Верес
12.09.2025 18:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 07:00 | Обновлено 12 сентября 2025, 07:02
52
0

Верес – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 сентября в 18:00 по киевскому времени

12 сентября 2025, 07:00 | Обновлено 12 сентября 2025, 07:02
52
0
Верес – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кудровка

12 сентября в Украинской Премьер-лиге двумя поединками стартует пятый тур.

В заключительном матче игрового дня «Верес» примет «Кудровку» на своем стадионе «Авангард» в Ровно.

Обслуживать встречу будет арбитр из Львова – Александр Шандор. Стартовый свисток раздастся в 18:00.

Ранее команды между собой не встречались, поэтому это будет первая очная игра «Вереса» и «Кудровки».

Перед матчем «Кудровка» имеет семь очков (девятое место), а вот «Верес» – лишь три пункта (13-е место).

«Верес» – «Кудровка». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
