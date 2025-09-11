Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный и Онофрийчук вошли в рейтинг 30 до 30 от Forbes Ukraine
Франция
11 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 11 сентября 2025, 23:48
Забарный и Онофрийчук вошли в рейтинг 30 до 30 от Forbes Ukraine

В список включены самые перспективные украинцы возрастом до 30 лет

Илья Забарный и Таисия Онофрийчук

Футболист Илья Забарный и гимнастка Таисия Онофрийчук попали в престижный рейтинг «30 до 30» от Forbes Ukraine.

23-летний центральный защитник сборной Украины Илья Забарный этим летом стал одним из самых дорогих трансферов лета 2025 года, перейдя из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ» за 63 млн евро.

Его успехи на поле и признание на международном уровне принесли ему место среди 30 самых перспективных украинцев до 30 лет.

17-летняя Таисия Онофрийчук, абсолютная чемпионка Европы 2025 по художественной гимнастике и бронзовая призёрка чемпионата мира в упражнениях с лентой, также вошла в рейтинг.

Ежегодный список Forbes Ukraine «30 до 30» составляется уже в шестой раз и включает молодых украинцев, демонстрирующих выдающиеся достижения в своих сферах.

Илья Забарный Таисия Онофрийчук
Николай Степанов Источник: Forbes Украина
