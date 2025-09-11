Забарный и Онофрийчук вошли в рейтинг 30 до 30 от Forbes Ukraine

Футболист Илья Забарный и гимнастка Таисия Онофрийчук попали в престижный рейтинг «30 до 30» от Forbes Ukraine.

23-летний центральный защитник сборной Украины Илья Забарный этим летом стал одним из самых дорогих трансферов лета 2025 года, перейдя из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ» за 63 млн евро.

Его успехи на поле и признание на международном уровне принесли ему место среди 30 самых перспективных украинцев до 30 лет.

17-летняя Таисия Онофрийчук, абсолютная чемпионка Европы 2025 по художественной гимнастике и бронзовая призёрка чемпионата мира в упражнениях с лентой, также вошла в рейтинг.

Ежегодный список Forbes Ukraine «30 до 30» составляется уже в шестой раз и включает молодых украинцев, демонстрирующих выдающиеся достижения в своих сферах.