ЗАБАРНЫЙ: «Хотелось получить положительный результат, но это футбол»

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился своими впечатлениями после матча 1-го тура квалификации ЧМ-2026 против Франции (0:2):

– Илья, поздравляю с наградой «Лев матча». Это уже в третий раз подряд. Какие ощущения после этой игры с Францией?

– Трудно сказать. Конечно, хотелось добиться положительного результата, но это футбол. Имеем то, что имеем. Будем двигаться и настраиваться на следующую игру. И нужно выигрывать.

– Эта игра дала команде какую-то надежду или уверенность, если не брать во внимание результат?

– Да, на 100%. Были моменты, которые нужно было реализовать. Во втором тайме играли гораздо спокойнее, создавали моменты и выходили из обороны. Это был хороший матч. Было много молодых игроков. Они получили ценный опыт, и это важно для молодых игроков на таком уровне. Я рад за них. Они добавили энергии команде, и главное – привлекать как можно больше игроков. У нас очень перспективная и хорошая команда.

– Третья награда «Лев матча» подряд. Что это для тебя означает?

– Очень приятно. Болельщики выбирают меня, ценят, но это заслуга команды, все были львами. Для меня главное – результат. Такие награды приятны, но я стремлюсь к большему.

ВИДЕО. Интервью Ильи Забарного, Льва матча сборной Украины против Франции