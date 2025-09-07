Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как они не забили? Два невероятных момента сборной в игре с Францией
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 01:59 | Обновлено 07 сентября 2025, 02:26
ВИДЕО. Как они не забили? Два невероятных момента сборной в игре с Францией

Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила фавориту в квалификации ЧМ

Состоялись очередные поединки квалификация ЧМ-2026.

Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.

Во втором тайме при счете 0:1 украинская команда не использовала два подряд супершанса.

Артем Довбик и Илья Забарный имели отличные моменты для взятия ворота, но французов спасло чудо.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Артем Довбик Илья Забарный Георгий Судаков Александр Зинченко Иван Калюжный
Николай Степанов Источник: MEGOGO
