Состоялись очередные поединки квалификация ЧМ-2026.

Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2).

Голы у гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.

Во втором тайме при счете 0:1 украинская команда не использовала два подряд супершанса.

Артем Довбик и Илья Забарный имели отличные моменты для взятия ворота, но французов спасло чудо.

ВИДЕО. Как они не забили? Два невероятных момента сборной в игре с Францией