ВИДЕО. Как они не забили? Два невероятных момента сборной в игре с Францией
Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила фавориту в квалификации ЧМ
Состоялись очередные поединки квалификация ЧМ-2026.
Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2).
Голы у гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.
Во втором тайме при счете 0:1 украинская команда не использовала два подряд супершанса.
Артем Довбик и Илья Забарный имели отличные моменты для взятия ворота, но французов спасло чудо.
