ФОТО. Волошин, Очеретько и Бондаренко дебютировали за сборную Украины
Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции
Вечером 5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026.
Три футболиста дебютировали за сборную Украины под руководством Сергея Реброва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2). Голы у гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.
Назар Волошин (Динамо), Олег Очеретько и Артем Бондаренко (Шахтер) дебютировали за сборную Украины.
Киевское Динамо в соцсетях поздравило хавбека Назара Волошина с дебютом за национальную команду.
9 сентября сборная Украины в Баку сыграет следующий матч – против команды Азербайджана.
ФОТО. Волошин, Очеретько и Бондаренко дебютировали за сборную Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Андрей получил предложение от «Жироны»