Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Волошин, Очеретько и Бондаренко дебютировали за сборную Украины
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 06:56 | Обновлено 06 сентября 2025, 07:15
Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции

Вечером 5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026.

Три футболиста дебютировали за сборную Украины под руководством Сергея Реброва.

Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2). Голы у гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.

Назар Волошин (Динамо), Олег Очеретько и Артем Бондаренко (Шахтер) дебютировали за сборную Украины.

Киевское Динамо в соцсетях поздравило хавбека Назара Волошина с дебютом за национальную команду.

9 сентября сборная Украины в Баку сыграет следующий матч – против команды Азербайджана.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу дебют фото Назар Волошин Олег Очеретько Артем Бондаренко Динамо Киев Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
