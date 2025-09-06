Вечером 5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026.

Три футболиста дебютировали за сборную Украины под руководством Сергея Реброва.

Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2). Голы у гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.

Назар Волошин (Динамо), Олег Очеретько и Артем Бондаренко (Шахтер) дебютировали за сборную Украины.

Киевское Динамо в соцсетях поздравило хавбека Назара Волошина с дебютом за национальную команду.

9 сентября сборная Украины в Баку сыграет следующий матч – против команды Азербайджана.

ФОТО. Волошин, Очеретько и Бондаренко дебютировали за сборную Украины