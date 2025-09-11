Transfermarkt назвал лучшего игрока Ла Лиги сезона 2024/25

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги сезона 2024/25 по версии веб-портала Transfermarkt.

В прошлом сезоне Ламин Ямаль провел 35 матчей в чемпионате Испании, в которых отличился 9 голами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

С каталонским грандом Ламин также завоевал все внутренние трофеи в Испании в прошлом сезоне: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

