Transfermarkt назвал лучшего игрока Ла Лиги сезона 2024/25
Веб-портал выделил Ламина Ямаля
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги сезона 2024/25 по версии веб-портала Transfermarkt.
В прошлом сезоне Ламин Ямаль провел 35 матчей в чемпионате Испании, в которых отличился 9 голами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
С каталонским грандом Ламин также завоевал все внутренние трофеи в Испании в прошлом сезоне: чемпионат, Кубок и Суперкубок.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски.
