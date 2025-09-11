Неожиданный вариант. Барселона нашла замену Левандовски
Внимание каталонского гранда привлекает Карим Конате
Ивуарийский нападающий «РБ Зальцбург» Карим Конате привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Africa Soccer.
По информации источника, испанский гранд рассматривает 21летнего футболиста в качестве замены 37-летнему Роберту Левандовски.
В прошедшем сезоне Карим Конате провел всего лишь 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах из-за повреждения, полученного в ноябре 2024 года. За 17 игр он успел отличиться 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что титулованный испанец вошел в тренерский штаб «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук дал расклад на предстоящий тур в украинской Премьер-лиге
Исландский «Брейдаблик» сообщил, что с нетерпением ждет поединка против украинской команды