Неожиданный вариант. Барселона нашла замену Левандовски

Ивуарийский нападающий «РБ Зальцбург» Карим Конате привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Africa Soccer.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 21летнего футболиста в качестве замены 37-летнему Роберту Левандовски.

В прошедшем сезоне Карим Конате провел всего лишь 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах из-за повреждения, полученного в ноябре 2024 года. За 17 игр он успел отличиться 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в15 миллионов евро.

