Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 сентября 2025, 18:37 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:38
Неожиданный вариант. Барселона нашла замену Левандовски

Внимание каталонского гранда привлекает Карим Конате

Неожиданный вариант. Барселона нашла замену Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Конате

Ивуарийский нападающий «РБ Зальцбург» Карим Конате привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Africa Soccer.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 21летнего футболиста в качестве замены 37-летнему Роберту Левандовски.

В прошедшем сезоне Карим Конате провел всего лишь 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах из-за повреждения, полученного в ноябре 2024 года. За 17 игр он успел отличиться 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что титулованный испанец вошел в тренерский штаб «Барселоны».

Карим Конате Барселона РБ Зальцбург трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Австрии по футболу Роберт Левандовски
Даниил Кирияка Источник
