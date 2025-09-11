Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный испанец вошел в тренерский штаб Барселоны
Испания
11 сентября 2025, 17:52 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:31
275
0

Тьяго Алькантара будет ассистентом Ханси Флика

Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний экс-игрок «Барселоны» Тьяго Алькантара вошел в тренерский штаб каталонского клуба.

Специалист будет работать ассистентом главного тренера – Ханси Флика.

Алькантара на молодежном уровне выступал за команды «Фламенго» (Бразилия), «Урека» (Испания) и «Кельме» (Испания).

В 13-летнем возрасте присоединился к академии «Барселоны», а впоследствии стал игроком основного состава каталонцев.

Также выступал за мюнхенскую Баварию и Ливерпуль.

С «Барселоной» Алькантара четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок и Суперкубок страны. В сезоне 2010/11 стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, звездный полузащитник семь раз выигрывал чемпионат Германии – и это не весь список его достижений.

За сборную Испании Алькантара сыграл 46 матчей.

По теме:
Карпаты обратились к Барселоне из-за скандального решения и россиянина
Барселона может получить техническое поражение в матче чемпионата Испании
ФОТО. Украинский полузащитник помог Барселоне U-18 победить на клубном ЧМ
Барселона чемпионат Испании по футболу назначение тренера Тьяго Алькантара Ханс-Дитер Флик Ла Лига
Александр Сильченко Источник: ФК Барселона
