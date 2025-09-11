ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный испанец вошел в тренерский штаб Барселоны
Тьяго Алькантара будет ассистентом Ханси Флика
34-летний экс-игрок «Барселоны» Тьяго Алькантара вошел в тренерский штаб каталонского клуба.
Специалист будет работать ассистентом главного тренера – Ханси Флика.
Алькантара на молодежном уровне выступал за команды «Фламенго» (Бразилия), «Урека» (Испания) и «Кельме» (Испания).
В 13-летнем возрасте присоединился к академии «Барселоны», а впоследствии стал игроком основного состава каталонцев.
Также выступал за мюнхенскую Баварию и Ливерпуль.
С «Барселоной» Алькантара четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок и Суперкубок страны. В сезоне 2010/11 стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, звездный полузащитник семь раз выигрывал чемпионат Германии – и это не весь список его достижений.
За сборную Испании Алькантара сыграл 46 матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лед тронулся после смены тренера
Бывший игрок «Динамо» – о неудачных матчах в отборе на ЧМ-2026