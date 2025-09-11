ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный испанец вошел в тренерский штаб Барселоны

34-летний экс-игрок «Барселоны» Тьяго Алькантара вошел в тренерский штаб каталонского клуба.

Специалист будет работать ассистентом главного тренера – Ханси Флика.

Алькантара на молодежном уровне выступал за команды «Фламенго» (Бразилия), «Урека» (Испания) и «Кельме» (Испания).

В 13-летнем возрасте присоединился к академии «Барселоны», а впоследствии стал игроком основного состава каталонцев.

Также выступал за мюнхенскую Баварию и Ливерпуль.

С «Барселоной» Алькантара четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок и Суперкубок страны. В сезоне 2010/11 стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, звездный полузащитник семь раз выигрывал чемпионат Германии – и это не весь список его достижений.

За сборную Испании Алькантара сыграл 46 матчей.