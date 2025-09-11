ОФИЦИАЛЬНО. В Европу не вернется. Экс-игрок Лиона сменил клуб

32-летний камерунский нападающий Карл Токо-Экамби официально сменил один клуб Саудовской Аравии, «Абха», на другой. Теперь футболист будет выступать с логотипом «Аль-Фатех» на груди.

Опытный спортсмен договорился о контракте с новой командой на один сезон – до лета 2026 года.

За два сезона в составе «Абхи» Карл провел 17 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Однако с зимы 2024 года по лето 2025-го Токо-Экамби находился в аренде в клубе «Аль-Иттифак», за который сыграл 41 матч, отметился девятью мячами и тремя голевыми передачами.

Токо-Экамби известен болельщикам благодаря своим выступлениям за такие французские клубы, как «Ренн», «Сошо», «Париж», «Анже» и «Лион». Именно за последних нападающий сыграл 114 матчей (38 голов и 18 результативных передач). Также игроку удалось провести часть карьеры в «Вильярреале».