Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Европу не вернется. Экс-игрок Лиона сменил клуб
Саудовская Аравия
11 сентября 2025, 17:50 | Обновлено 11 сентября 2025, 17:56
Карл Токо-Экамби продолжит карьеру в команде «Аль-Фатех»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Токо-Экамби

32-летний камерунский нападающий Карл Токо-Экамби официально сменил один клуб Саудовской Аравии, «Абха», на другой. Теперь футболист будет выступать с логотипом «Аль-Фатех» на груди.

Опытный спортсмен договорился о контракте с новой командой на один сезон – до лета 2026 года.

За два сезона в составе «Абхи» Карл провел 17 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Однако с зимы 2024 года по лето 2025-го Токо-Экамби находился в аренде в клубе «Аль-Иттифак», за который сыграл 41 матч, отметился девятью мячами и тремя голевыми передачами.

Токо-Экамби известен болельщикам благодаря своим выступлениям за такие французские клубы, как «Ренн», «Сошо», «Париж», «Анже» и «Лион». Именно за последних нападающий сыграл 114 матчей (38 голов и 18 результативных передач). Также игроку удалось провести часть карьеры в «Вильярреале».

Аль-Фатех Карл Токо-Экамби Абха чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Андрей Витренко Источник
