Место Трубина под вопросом. В Бенфике рассказали, когда сыграет украинец

Наставник Бенфики Бруну Лаже подтвердил, что в пятницу в матче чемпионата Португалии в основе выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.

При этом тренер еще не определился с первым номером.

«Самое важное, что я знаю, что делаю в ситуации с вратарями. У нас три невероятных вратаря, и я хочу, чтобы все они были в любой момент готовы выйти на поле».

«Соареш играл в прошлом матче, поэтому я могу сказать, что завтра на поле выйдет Трубин», – сказал Лаже.

У Бенфики в первой команде три вратаря – Трубин, Соареш и Феррейра. За три тура дважды в основе вышел Соареш, один раз сыграл Трубин.