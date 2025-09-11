Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 12:11
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. После Лобановского

Вспоминаем первые годы новой эры «Динамо» и успехи команды Евгения Кучеревского

11 сентября 2025, 12:11 |
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. После Лобановского
Getty Images/Global Images Ukraine

А как все хорошо начиналось...

ЛЧ-2003/2004 свела украинские клубы с московским «Локомотивом». В третьем квалификационном раунде с россиянами играл «Шахтер». Дома «горняки» одержали минимальную победу благодаря пенальти в исполнении Вукича, а вот на выезде уступили 1:3. Брать реванш пришлось «Динамо» уже на групповом этапе. И начали киевляне выступления в квартете неплохо. В первой встрече европейской осенней кампании подопечные Алексея Михайличенко принимали как раз «Локомотив». Большую часть матча шла равная игра, но был у «Динамо» козырь в рукаве. В том году засияла звезда одного из лучших легионеров в истории клуба – Диогу Ринкона. Бразилец остался на скамейке запасных, ведь находился не в лучших кондициях. Однако на полчаса его точно хватило. Появившись на поле на 62-й минуте, полузащитник сразу же оживил игру киевлян, а московские футболисты – наоборот – устали. И именно Ринкон сделал разницу. На 83-й минуте он переиграл одного защитника на втором этаже, а на 90-й выиграл спринт у другого и точно пробил в ближний угол.

«Я целый год с нетерпением ждал старта Лиги чемпионов и безумно хотел сыграть против «Локо». Правда, не был уверен, что попаду в стартовый состав. Только перед игрой тренер сказал мне, чтобы я готовился выйти на замену. И теперь мои голы принесли клубу важные три очка. Это замечательно!», – комментировал свою игру Ринкон.

«Динамо» – «Локомотив» – 2:0 (0:0)
Голы: Ринкон (83, 90).

Далее киевляне уступили в Милане «Интеру» (1:2), а потом – снова родной «Олимпийский» и можно сказать «любимый» «Арсенал». Англичанам было не привыкать проигрывать в Украине, поэтому однозначными фаворитами они точно не считались. Однако «канониры» тогда лидировали в АПЛ, и их нельзя было недооценивать.

По игре англичане выглядели, наверное, лучше и острее, о чем свидетельствуют 16 угловых у ворот «Динамо». Однако в тот вечер фортуна была одета в бело-синие цвета. В 1-м тайме Шацких повезло с отскоком в штрафной площадке «Арсенала» – 1:0. После перерыва Йенс Леманн начал играть в Мануэля Нойера, когда о последнем еще никто не знал. Немецкий голкипер хотел обыграть Шацких за пределами штрафной площадки, поскользнулся и подарил мяч Белькевичу, который забил в пустые ворота. В конце встречи разницу в счете сократил Анри, потом спасал Шовковский, а на 92-й мяч попал в перекладину киевских ворот. Эта победа была интересна еще с той стороны, что именно в том сезоне «канониры» выиграли АПЛ без единого поражения.

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Нам есть, о чем сожалеть сегодня. Мы пропустили, можно сказать, дешевые голы. В целом, ребята продемонстрировали хорошую игру, они бились до последней секунды, и я не могу просить у них большего».

«Динамо» – «Арсенал» – 2:1 (1:0)
Голы: Шацких (27), Белькевич (64) – Анри (80).

К сожалению, динамовцы провалили второй круг группового этапа, уступив «Арсеналу» (0:1, гол Эшли Коула на 88-й минуте) и «Локомотиву» (2:3, пропустили третий мяч на 89-й минуте). В последнем туре нужно было побеждать «Интер», но лишь ничья – 1:1, которая вывела итальянцев в Кубок УЕФА, а подопечные Михайличенко заняли 4-е место в группе.

«Днепр», за который болели все

В европейской кампании-2003/2004 появилась еще одна команда, которую с теплотой в сердце вспоминают украинцы и которая стала раздражителем для многих клубов из топовых чемпионатов.

Кубок УЕФА-2003/2004 начался для «Днепра» с двух скромных побед 1:0 над «Вадуцем» из Лихтенштейна. Оба гола Александра Рыкун забивал в заключительных отрезках матчей. А дальше – «Гамбург», и, казалось, на этом – все. Однако не такими страшными оказались немцы, как их рисовали. На «АОЛ Арене» представитель Бундеслиги не слишком впечатлил, хотя и победил 2:1. А уже на «Метеоре» днепряне показали мастер-класс по игре на контратаках, которыми умело дирижировал опять-таки Рыкун. Также стоит отметить голкипера Артема Куслия, который провел едва ли не лучший матч в жизни. Все это обусловило неожиданный разгром – 3:0.

Евгений Кучеревский: «Я доволен результатом этого матча и тем, как «Днепр» провел его. Думаю, итоговый счет должен был бы выглядеть еще убедительнее, ну, да ничего. У нас теперь есть время, чтобы поработать над реализацией моментов».

Артем Куслий: «Я не «стоял», а «играл», потому что стоят слоны в зоопарке, а вратари играют (смеется). Волновался перед матчем, Мефодьевич задолго до матча сказал, что я буду играть. Первую игру мы минимально проиграли, у немцев – очень сильная команда. В ответном матче на «Метеоре» был ажиотаж. Насколько же приятно было победить и пройти дальше после такого сильного волнения! «Гамбург» был одной из лучших команд Германии, а мы их победили 3:0, очень приятный момент. Было непросто, но со стартовым свистком и первым прикосновением к мячу все проходит. Концентрируешься на игре и думаешь, как помочь ребятам и одолеть соперника. Было очень большое желание, потому что ответственность безумная. Впервые за долгое время получилось пройти так далеко в еврокубках. После игры – исключительно положительные эмоции, стадион взорвался, были сумасшедшие овации».

«Днепр» – «Гамбург» – 3:0 (1:0)
Голы: Михайленко (5), Рыкун (68), Венглинский (79).

На этом днепряне не остановились. В 1/32 финала украинцы прошли загребское «Динамо» (2:0 на выезде с голами Венглинского и Максимюка, 1:1 дома), а в 1/16 финала попали на «Марсель». Команда Кучеревского выглядела достойно и точно не хуже французов. Однако судьбу противостояний решил единственный гол Дидье Дрогба с пенальти (1:0, 0:0). В том сезоне «Марсель» дошел до финала Кубка УЕФА, выбив «Ливерпуль», «Интер» и «Ньюкасл». Лишь в решающей встрече турнира «Олимпик» уступил «Валенсии» – 0:2.

Продолжение следует...

Игорь ЯВКИН

