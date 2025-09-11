Критика Реброва, Чигринский завершил карьеру, Миколенко ждут в Серии A

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 сентября.

1. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины завершил карьеру и стал тренером

Дмитрий Чигринский продолжит работу в тренерском штабе греческого клуба «Арис» Салоники

2. Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба

Украинцем интересуются итальянские гранды – «Наполи» и «Интер»

3. Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Георгий Бущан мог вернуться в Киев

4. Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду

В услугах Даниила Сикана заинтересован «Коджаэлиспор», который намерен арендовать игрока

5. Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ

УЕФА наказал английский клуб

6A. Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва

За результат несут ответственность и футболисты

6B. Григорчук объяснил провал сборной Украины: «Должны брать быка за рога»

Специалист верит в успех подопечных Реброва, но указал на нюансы, которые важно исправить

7A. Евробаскет-2025. Дабл-дабл Дончичу не помог. Германия обыграла Словению

Команды до последней четверти сохраняли интригу

7B. Евробаскет-2025. Грузинской сказке конец. Финляндия вышла в полуфинал

Финны были гораздо сильнее соперников

8. Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы

Фрэнк Уоррен не сумел организовать бой Филипа Хрговича и непобежденного британца

9A. Продолжит ли доминировать Ферстаппен и почему Макларен позорно провалился

Анализ главных событий 16-го этапа Формулы-1 2025 года

9B. Штрафные баллы Ф1 после Гран-при Италии. Новичок близок к дисквалификации

Макс Ферстаппен и Оливер Берман находятся ближе всего к вероятному удалению на этап

10A. Латиноамериканизация Кривбасса. Что происходит и чего ждать дальше

Рассуждаем об очевидной ставке криворожского клуба на доступных и неприхотливых легионеров…

10B. Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан

Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины