Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ

Украинец Александр Зинченко под конец трансферного окна перешел из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды до конца сезона.

Игрока еще успевали включить в заявку на Лигу Европы, где играют Лесники, однако клуб этого не сделал.

Зинченко и еще один новичок, Омари Хатчинсон, попали бы в заявку из 25 игроков, но УЕФА ограничил список Ноттингем Форест до 22 футболистов.

Все дело в том, что клубы должны иметь в заявке четырех воспитанников клуба (которые были в системе команды три или больше лет с 15 до 21 года).

У Ноттингем Форест лишь один такой игрок, поэтому заявку клуба в Лиге Европы сократили на трех футболистов, которых не хватает для выполнения нормы.

С этим связано отсутствие Зинченко в список на еврокубок.