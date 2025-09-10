Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ
УЕФА наказал английский клуб
Украинец Александр Зинченко под конец трансферного окна перешел из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды до конца сезона.
Игрока еще успевали включить в заявку на Лигу Европы, где играют Лесники, однако клуб этого не сделал.
Зинченко и еще один новичок, Омари Хатчинсон, попали бы в заявку из 25 игроков, но УЕФА ограничил список Ноттингем Форест до 22 футболистов.
Все дело в том, что клубы должны иметь в заявке четырех воспитанников клуба (которые были в системе команды три или больше лет с 15 до 21 года).
У Ноттингем Форест лишь один такой игрок, поэтому заявку клуба в Лиге Европы сократили на трех футболистов, которых не хватает для выполнения нормы.
С этим связано отсутствие Зинченко в список на еврокубок.
