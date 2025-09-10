Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ
10 сентября 2025, 20:35 | Обновлено 10 сентября 2025, 21:03
Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ

УЕФА наказал английский клуб

Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ
ФК Ноттингем Форест

Украинец Александр Зинченко под конец трансферного окна перешел из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды до конца сезона.

Игрока еще успевали включить в заявку на Лигу Европы, где играют Лесники, однако клуб этого не сделал.

Зинченко и еще один новичок, Омари Хатчинсон, попали бы в заявку из 25 игроков, но УЕФА ограничил список Ноттингем Форест до 22 футболистов.

Все дело в том, что клубы должны иметь в заявке четырех воспитанников клуба (которые были в системе команды три или больше лет с 15 до 21 года).

У Ноттингем Форест лишь один такой игрок, поэтому заявку клуба в Лиге Европы сократили на трех футболистов, которых не хватает для выполнения нормы.

С этим связано отсутствие Зинченко в список на еврокубок.

Ноттингем Форест Александр Зинченко Лига Европы Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Falko
Це не провина, це правило давним давно діє. І діє воно автоматично, ніхто нікого не карав.
Trishovich
Бо воно ніякє
