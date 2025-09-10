Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва одержать победу в отборе на ЧМ 2026 года с Азербайджаном, который завершился вничью – 1:1.

– Я также недоволен игрой подопечных Сергея Реброва в стартовых поединках с Францией и Азербайджаном. Но мне не понравилось, что все критические стрелы полетели в сторону рулевого. Ответственность за результат несут и футболисты.

– Но часто после неудачных поединков именно тренеры берут вину на себя.

– Это не совсем правильно. Конечно, бывают случаи, когда, прежде всего, тренер начудил, но и от игроков тоже очень многое зависит.

– Тогда уточните, допустил ли ошибку Сергей Ребров в Баку при определении стартового состава, тактики?

– Мне, если честно, тоже не всегда понятно, чем руководствуется Ребров при приглашении тех или иных исполнителей. Но это его право, потому что именно он – отвечает за результат. С другой стороны, мы же не владеем информацией, что происходит за кулисами, хотя факты – упрямая вещь: игра украинской сборной, действительно, не производит целостного впечатления.

Почему? Прежде всего, нужно поинтересоваться у футболистов. Ведь все они получают указания, как действовать в той или иной ситуации, значит, со своей миссией не справились. В Баку были проблемы с мотивацией, что не позволяло в трудные минуты добиваться перелома.

– После очередной потери очков хватает болельщиков, экспертов, которые требуют, чтобы Сергей Ребров ушел в отставку. А вы что думаете?

– Эта отставка никакой пользы не принесет. У меня есть замечания по поводу комплектования сборной, но за то короткое время, что осталось до октябрьской паузы, вызванной матчами сборных, у нового рулевого просто не будет времени для притирки с подопечными, поэтому и можно не дождаться сдвигов к лучшему.

– Тогда, какой выход, что нужно сделать, чтобы с нами снова считались?

– Как по мне, что-то не так с микроклиматом в сборной. Чувствуется, что игроки не действуют с максимальной отдачей. А это недопустимо именно сейчас, в сложное для Украины время. Также складывается впечатление, что в сборной отсутствуют лидеры, как на поле, так и в раздевалке. К счастью, еще не все потеряно. Надеюсь, что к октябрьским матчам с участием сборных будут сделаны правильные выводы и уже в следующем поединке – с исландцами мы снова увидим ту украинскую сборную, которая недавно бросала вызов даже топ-соперникам.