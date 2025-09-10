Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 18:41 | Обновлено 10 сентября 2025, 19:18
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва

За результат несут ответственность и футболисты

Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва одержать победу в отборе на ЧМ 2026 года с Азербайджаном, который завершился вничью – 1:1.

– Я также недоволен игрой подопечных Сергея Реброва в стартовых поединках с Францией и Азербайджаном. Но мне не понравилось, что все критические стрелы полетели в сторону рулевого. Ответственность за результат несут и футболисты.

– Но часто после неудачных поединков именно тренеры берут вину на себя.

– Это не совсем правильно. Конечно, бывают случаи, когда, прежде всего, тренер начудил, но и от игроков тоже очень многое зависит.

– Тогда уточните, допустил ли ошибку Сергей Ребров в Баку при определении стартового состава, тактики?

– Мне, если честно, тоже не всегда понятно, чем руководствуется Ребров при приглашении тех или иных исполнителей. Но это его право, потому что именно он – отвечает за результат. С другой стороны, мы же не владеем информацией, что происходит за кулисами, хотя факты – упрямая вещь: игра украинской сборной, действительно, не производит целостного впечатления.

Почему? Прежде всего, нужно поинтересоваться у футболистов. Ведь все они получают указания, как действовать в той или иной ситуации, значит, со своей миссией не справились. В Баку были проблемы с мотивацией, что не позволяло в трудные минуты добиваться перелома.

– После очередной потери очков хватает болельщиков, экспертов, которые требуют, чтобы Сергей Ребров ушел в отставку. А вы что думаете?

– Эта отставка никакой пользы не принесет. У меня есть замечания по поводу комплектования сборной, но за то короткое время, что осталось до октябрьской паузы, вызванной матчами сборных, у нового рулевого просто не будет времени для притирки с подопечными, поэтому и можно не дождаться сдвигов к лучшему.

– Тогда, какой выход, что нужно сделать, чтобы с нами снова считались?

– Как по мне, что-то не так с микроклиматом в сборной. Чувствуется, что игроки не действуют с максимальной отдачей. А это недопустимо именно сейчас, в сложное для Украины время. Также складывается впечатление, что в сборной отсутствуют лидеры, как на поле, так и в раздевалке. К счастью, еще не все потеряно. Надеюсь, что к октябрьским матчам с участием сборных будут сделаны правильные выводы и уже в следующем поединке – с исландцами мы снова увидим ту украинскую сборную, которая недавно бросала вызов даже топ-соперникам.

Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу инсайд Юрий Вирт сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина
Андрей Писаренко Sport.ua
BVE
 Хлопці, те, що ви грали колись в футбол, зовсім не означає що ви на ньому розумієтесь. Скоріше навпаки
😸
Міняти кардинально всю збірну, запросити нових молодих футболістів, у яких буде горіти вогонь у серці, радість від того, що їх запросили до головної команди, тоді будуть результати, бо ті футболісти будуть більш мотивовані, чим ці "звьозди", які зараз позорять нашу збірну, їх треба гнати срачами зі збірної і більше ніколи не визивати.
Микола Унгурян
а щодо відставки - та лише вчора азербайджанці продемонстрували що можна навіть під час календарного вікна і між двома матчами звільнити тренера і здобути позитивний результат. 
Так що гірше точно не буде
coach85
Юрий, у них мотивации нет??? Им создали все условия, они привилегированная каста миллионеров.  Они освобождены от службы, свободно ездят за границу. Украинцы каждый день погибают, чтобы эти уроды так относились к своим обязанностям. У них каждый сбор должен начинаться с поездки в Донецкую 
 или Харьковскую область, госпиталя Днепра или Киева, пусть расскажут  раненным бойцам о своей " тяжёлой" жизни.
Может тогда поймут, что за флаг державы надо бороться , а не ныть.
MaximusOne
Особливо тренер збірної має можливість викликати гравців яких він захоче, якщо ці не виконують чи не підходять під його вимоги, то нехай викликає інших, все просто.
Liverpool777
"Експерти" прям косяками пішли
Микола Унгурян
ще один "експерт")))))
Хоча, в дечому він правий - що питання є і до футболістів, адже брак мотивації є очевидним. Але, знову ж таки, це задача і тренерського штабу щоб налаштувати граців на гру, керувати грою під час матчу, дати прочуханки в перерві, робити заміни і т.д.
An124_Ukr
Цирк )))) і це чудо тупе вилізло з конури))) ця Б.Я такий експерт як обдристані труси - послухаєш цих даунів і у нас все супер ))))
Вже років як 5 повинен бути іноземний тренер у збірній - щоб оця вся шаболда непідходила до збірної на відстань 10 кілометрів 
