Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 17:44 | Обновлено 10 сентября 2025, 17:51
ФОТО. Судаков тремя словами описал неудачи сборной Украины

Игрок призывает бороться до конца

ФОТО. Судаков тремя словами описал неудачи сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков после неудачи команды в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (1:1) на странице в Instagram дал понять, что игроки будут бороться до конца за выход в финальную часть.

«Until the end» (До конца), – написал Судаков.

Сборная Украины после двух туров отбора набрала 1 пункт и занимает в группе третье место.

Команда Сергея Реброва продолжит отбор 10 и 13 октября, когда сыграет против Исландии и Азербайджана соответственно.

