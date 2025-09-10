ФОТО. Судаков тремя словами описал неудачи сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков после неудачи команды в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (1:1) на странице в Instagram дал понять, что игроки будут бороться до конца за выход в финальную часть.

«Until the end» (До конца), – написал Судаков.

Сборная Украины после двух туров отбора набрала 1 пункт и занимает в группе третье место.

Команда Сергея Реброва продолжит отбор 10 и 13 октября, когда сыграет против Исландии и Азербайджана соответственно.