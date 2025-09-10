Чемпионат мира10 сентября 2025, 17:44 | Обновлено 10 сентября 2025, 17:51
1050
3
ФОТО. Судаков тремя словами описал неудачи сборной Украины
Игрок призывает бороться до конца
10 сентября 2025, 17:44 | Обновлено 10 сентября 2025, 17:51
1050
3
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков после неудачи команды в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (1:1) на странице в Instagram дал понять, что игроки будут бороться до конца за выход в финальную часть.
«Until the end» (До конца), – написал Судаков.
Сборная Украины после двух туров отбора набрала 1 пункт и занимает в группе третье место.
Команда Сергея Реброва продолжит отбор 10 и 13 октября, когда сыграет против Исландии и Азербайджана соответственно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 сентября 2025, 07:31 51
Тренер посоветовал набраться терпения
Футбол | 10 сентября 2025, 06:48 1
Виктор высказался об Илье Забарном
Футбол | 10.09.2025, 16:55
Футбол | 10.09.2025, 11:26
Футбол | 09.09.2025, 21:25
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Позоритись until the end, чи що? Як не тупі цитати, так татухи по всьому тілу. А те, що нікого не дивує нічия з Азербайджанем - факт.
не "до", а вже "на"
Кінець вже наступив, Жора! Рви жопу за Бенфіку, щоб не виганяли в наступному році, як деяких.
Популярные новости
09.09.2025, 20:59 447
08.09.2025, 23:44 1
10.09.2025, 04:59 1
08.09.2025, 20:29 2
10.09.2025, 08:44 53
08.09.2025, 23:08
10.09.2025, 08:05 6
09.09.2025, 06:55 7