Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко мог покинуть клуб прошлым летом.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, к Миколенко предметный интерес проявляли чемпион и вице-чемпион Италии «Наполи» и «Интер». Один из этих клубов даже направил в Ливерпуль официальное предложение в размере 30 миллионов евро – но «ириски» его отклонили.

В прошлом сезоне Миколенко провел 37 матчей, забил один гол и сделал три ассиста. Миколенко пропустил два последних матча сборной Украины из-за травмы.