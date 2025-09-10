Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 21:36 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:26
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба

Украинцем интересуются итальянские гранды – «Наполи» и «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко мог покинуть клуб прошлым летом.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, к Миколенко предметный интерес проявляли чемпион и вице-чемпион Италии «Наполи» и «Интер». Один из этих клубов даже направил в Ливерпуль официальное предложение в размере 30 миллионов евро – но «ириски» его отклонили.

В прошлом сезоне Миколенко провел 37 матчей, забил один гол и сделал три ассиста. Миколенко пропустил два последних матча сборной Украины из-за травмы.

