Чемпионат мира11 сентября 2025, 04:33 | Обновлено 11 сентября 2025, 04:34
24
0
Холанд и Эдегор – лидеры по результативности в квалификации ЧМ
Норвежский форвард является лучшим бомбардиром квалификации, а хавбек – лучшим ассистентом
Продолжается квалификаций чемпионата мира в Европе.
Лидерами по голам и голевым передачам являются две звезды сборной Норвегии.
Эрлинг Холанд с 9 забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров квалификации. Ближайшим преследователем является Андрей Крамарич с 6 голами.
Мартин Эдегор с 7 ассистами является лучшим ассистентом квалификации. Ближайшими преследователями являются Деклан Райс и Манор Соломон – у обоих по 4 голевые передачи.
Ранее Норвегия разгромила Молдову со счетом 11:1.
