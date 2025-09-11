Холанд и Эдегор – лидеры по результативности в квалификации ЧМ

Продолжается квалификаций чемпионата мира в Европе.

Лидерами по голам и голевым передачам являются две звезды сборной Норвегии.

Эрлинг Холанд с 9 забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров квалификации. Ближайшим преследователем является Андрей Крамарич с 6 голами.

Мартин Эдегор с 7 ассистами является лучшим ассистентом квалификации. Ближайшими преследователями являются Деклан Райс и Манор Соломон – у обоих по 4 голевые передачи.

Ранее Норвегия разгромила Молдову со счетом 11:1.