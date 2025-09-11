Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд и Эдегор – лидеры по результативности в квалификации ЧМ
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 04:33 | Обновлено 11 сентября 2025, 04:34
24
0

Холанд и Эдегор – лидеры по результативности в квалификации ЧМ

Норвежский форвард является лучшим бомбардиром квалификации, а хавбек – лучшим ассистентом

11 сентября 2025, 04:33 | Обновлено 11 сентября 2025, 04:34
24
0
Холанд и Эдегор – лидеры по результативности в квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор

Продолжается квалификаций чемпионата мира в Европе.

Лидерами по голам и голевым передачам являются две звезды сборной Норвегии.

Эрлинг Холанд с 9 забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров квалификации. Ближайшим преследователем является Андрей Крамарич с 6 голами.

Мартин Эдегор с 7 ассистами является лучшим ассистентом квалификации. Ближайшими преследователями являются Деклан Райс и Манор Соломон – у обоих по 4 голевые передачи.

Ранее Норвегия разгромила Молдову со счетом 11:1.

По теме:
«Судейство не давало атаковать». Луческу нашел виновных в неудаче с Кипром
ЛУЧЕСКУ: «Я допустил ошибку. На Кипр надо было выпустить другой состав»
ФОТО. Как Украина сражалась с Азербайджаном в квалификации ЧМ-2026
Мартин Эдегор Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы Евро-2027 U-21: Украина лидирует. Далее пауза на месяц
Футбол | 11 сентября 2025, 04:23 0
Турнирные таблицы Евро-2027 U-21: Украина лидирует. Далее пауза на месяц
Турнирные таблицы Евро-2027 U-21: Украина лидирует. Далее пауза на месяц

Ничьи были зафиксированы в матчах Литва – Венгрия, Турция – Хорватия

МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
Футбол | 10 сентября 2025, 07:15 2
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»

Артем – о Горане Попове

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10.09.2025, 08:05
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10.09.2025, 12:32
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
Футбол | 10.09.2025, 20:42
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 2
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем