Роналду феерит и забивает в последних 5 матчах за сборную Португалии

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил в каждом из последних 5 матчей за национальную команду.

9 сентября состоялась игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

Жертвами Роналду в последних матчах стали сборные Венгрии (3:2), Армении (дубль, 5:0), Испании (2:2, 5:3 по пенальти), Германии (2:1) и Дании (5:2). После своего 40-летия португалец забил 6 голов в 6 международных поединках.

Последние 5 матчей Роналду с забитыми голами

Дания (5:2), Лига наций – гол

Германия (2:1), Лига наций – гол

Испания (2:2, 5:3 по пенальти), Лига наций – гол

Армения (5:0), квалификация ЧМ-2026 – дубль

Венгрия (3:2), квалификация ЧМ-2026 – гол

Также стоит отметить, что Роналду повторил рекорд по количеству голов в отборочных матчах чемпионата мира.