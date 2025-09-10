Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду феерит и забивает в последних 5 матчах за сборную Португалии
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 11 сентября 2025, 00:02
107
1

Роналду феерит и забивает в последних 5 матчах за сборную Португалии

Венгрия стала очередной жертвой Криштиану

10 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 11 сентября 2025, 00:02
107
1
Роналду феерит и забивает в последних 5 матчах за сборную Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил в каждом из последних 5 матчей за национальную команду.

9 сентября состоялась игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

Жертвами Роналду в последних матчах стали сборные Венгрии (3:2), Армении (дубль, 5:0), Испании (2:2, 5:3 по пенальти), Германии (2:1) и Дании (5:2). После своего 40-летия португалец забил 6 голов в 6 международных поединках.

Последние 5 матчей Роналду с забитыми голами

  • Дания (5:2), Лига наций – гол
  • Германия (2:1), Лига наций – гол
  • Испания (2:2, 5:3 по пенальти), Лига наций – гол
  • Армения (5:0), квалификация ЧМ-2026 – дубль
  • Венгрия (3:2), квалификация ЧМ-2026 – гол

Также стоит отметить, что Роналду повторил рекорд по количеству голов в отборочных матчах чемпионата мира.

По теме:
Как у них не выиграли? Предыдущие домашние матчи Азербайджана – ужас
ВИДЕО. «Только в концовке начали атаковать». Трубин оценил игру в Баку
Сборная Украины выиграла только 3 из 10 официальных матчей после Евро-2024
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Футбол | 10 сентября 2025, 23:59 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»

Бывший игрок «Динамо» – о неудачных матчах в отборе на ЧМ-2026

РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
Футбол | 10 сентября 2025, 20:42 28
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»

Сергей Станиславович – о неудаче в Баку

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Футбол | 10.09.2025, 13:19
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexey75
Профессиональный Пенальтист
Ответить
0
Популярные новости
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 2
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 123
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем