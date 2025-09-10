Роналду феерит и забивает в последних 5 матчах за сборную Португалии
Венгрия стала очередной жертвой Криштиану
Португальский нападающий Криштиану Роналду забил в каждом из последних 5 матчей за национальную команду.
9 сентября состоялась игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.
Жертвами Роналду в последних матчах стали сборные Венгрии (3:2), Армении (дубль, 5:0), Испании (2:2, 5:3 по пенальти), Германии (2:1) и Дании (5:2). После своего 40-летия португалец забил 6 голов в 6 международных поединках.
Последние 5 матчей Роналду с забитыми голами
- Дания (5:2), Лига наций – гол
- Германия (2:1), Лига наций – гол
- Испания (2:2, 5:3 по пенальти), Лига наций – гол
- Армения (5:0), квалификация ЧМ-2026 – дубль
- Венгрия (3:2), квалификация ЧМ-2026 – гол
Также стоит отметить, что Роналду повторил рекорд по количеству голов в отборочных матчах чемпионата мира.
