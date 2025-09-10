Украина. Премьер лига10 сентября 2025, 22:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:38
48
1
ВИДЕО. Педро Энрике из Шахтера показал неожиданные умения
Легионер донецкого клуба показал трюк, покрутив на пальце тарелку
Бразилец Педро Энрике из Шахтера продемонстрировал неожиданные умения.
Легионер донецкого клуба показал трюк: покрутил тарелку на пальце.
Футбольный клуб «Шахтер» начал тренировочный цикл во Львове в преддверии матчей УПЛ.
Ранее команда получила несколько выходных от турецкого тренера Арды Турана.
Команда горняков готовится к возобновлению чемпионата и ожидает матча с «Металлистом 1925», который состоится 13 сентября.
Наши бразильцы не только на поле способны чудеса творить! 😊