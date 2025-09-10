Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Педро Энрике из Шахтера показал неожиданные умения
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 22:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:38
Легионер донецкого клуба показал трюк, покрутив на пальце тарелку

ФК Шахтер

Бразилец Педро Энрике из Шахтера продемонстрировал неожиданные умения.

Легионер донецкого клуба показал трюк: покрутил тарелку на пальце.

Футбольный клуб «Шахтер» начал тренировочный цикл во Львове в преддверии матчей УПЛ.

Ранее команда получила несколько выходных от турецкого тренера Арды Турана.

Команда горняков готовится к возобновлению чемпионата и ожидает матча с «Металлистом 1925», который состоится 13 сентября.

Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Vitalya влюблённый в Гвэн из Бен Тена
👏Браво! Просто в восторге! 🤩
Наши бразильцы не только на поле способны чудеса творить! 😊
