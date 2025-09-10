Бразилец Педро Энрике из Шахтера продемонстрировал неожиданные умения.

Легионер донецкого клуба показал трюк: покрутил тарелку на пальце.

Футбольный клуб «Шахтер» начал тренировочный цикл во Львове в преддверии матчей УПЛ.

Ранее команда получила несколько выходных от турецкого тренера Арды Турана.

Команда горняков готовится к возобновлению чемпионата и ожидает матча с «Металлистом 1925», который состоится 13 сентября.

ВИДЕО. Педро Энрике из Шахтера показал неожиданные умения