Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. После нескольких выходных Шахтер начал тренировки во Львове
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 12:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 13:17
Игроки донецкой команды вошли в тренировочный цикл к игре УПЛ

ФК Шахтер

Футбольный клуб Шахтер начал тренировочный цикл во Львове к игре УПЛ.

Ранее донецкая команда получила от коуча Арды Турана несколько выходных дней.

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала фото и видео с тренировки 9 сентября.

Горняки ожидают возобновления УПЛ и готовятся к матчу с Металлистом 1925, который пройдет 13 сентября.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
