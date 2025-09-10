Украина. Премьер лига10 сентября 2025, 12:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 13:17
ФОТО. После нескольких выходных Шахтер начал тренировки во Львове
Игроки донецкой команды вошли в тренировочный цикл к игре УПЛ
Футбольный клуб Шахтер начал тренировочный цикл во Львове к игре УПЛ.
Ранее донецкая команда получила от коуча Арды Турана несколько выходных дней.
Пресс-служба донецкого клуба опубликовала фото и видео с тренировки 9 сентября.
Горняки ожидают возобновления УПЛ и готовятся к матчу с Металлистом 1925, который пройдет 13 сентября.
