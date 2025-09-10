Футбольный клуб Шахтер начал тренировочный цикл во Львове к игре УПЛ.

Ранее донецкая команда получила от коуча Арды Турана несколько выходных дней.

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала фото и видео с тренировки 9 сентября.

Горняки ожидают возобновления УПЛ и готовятся к матчу с Металлистом 1925, который пройдет 13 сентября.

ФОТО. После нескольких выходных Шахтер начал тренировки во Львове