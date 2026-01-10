Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новости для Довбика: Рома готовит трансфер нападающего. Решение за 24 часа
Италия
10 января 2026, 18:51
774
0

Новости для Довбика: Рома готовит трансфер нападающего. Решение за 24 часа

Джакомо Распадори близок к переезду в Рим

Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Распадори

Спортивный директор «Ромы» Фредери Массара прокомментировал слухи о том, что итальянский нападающий мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори может усилить «волков»:

«Мы находимся на продвинутой стадии переговоров. Решение может быть принято в течение следующих 24 часов. Окончательное решение по этой сделке будет принято в ближайшее время».

Джакомо Распадори в текущем сезоне провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

На позиции нападающего в «Роме» выступает украинец Артем Довбик. Он пропустит ближайшие два месяца из-за травмы.

По теме:
Виктор Цыганков сыграет 100-й матч за Жирону
Рома – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кривбасс взял на сборы 14-летнего хавбека. Его хотел подписать Шахтер
Джакомо Распадори Рома Рим Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Артем Довбик Фредерик Массара
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
