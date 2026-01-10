Новости для Довбика: Рома готовит трансфер нападающего. Решение за 24 часа
Джакомо Распадори близок к переезду в Рим
Спортивный директор «Ромы» Фредери Массара прокомментировал слухи о том, что итальянский нападающий мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори может усилить «волков»:
«Мы находимся на продвинутой стадии переговоров. Решение может быть принято в течение следующих 24 часов. Окончательное решение по этой сделке будет принято в ближайшее время».
Джакомо Распадори в текущем сезоне провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
На позиции нападающего в «Роме» выступает украинец Артем Довбик. Он пропустит ближайшие два месяца из-за травмы.
