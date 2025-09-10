Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер сборной Украины ответил на критику из-за русского языка
10 сентября 2025, 22:32
Тренер сборной Украины ответил на критику из-за русского языка

Николай Костенко извинился перед фанатами

Тренер сборной Украины ответил на критику из-за русского языка
АПФУ

9 сентября сборная Украины по пляжному футболу в итальянском Виареджо начала свой путь в Суперфинале Евролига-2025.

Первым соперником «сине-желтых» на групповом этапе стала национальная команда Швейцарии.

Украинские футболисты первыми вышли вперёд в матче и удержали преимущество в ходе встречи – 5:4 в пользу Украины.

После первого матча один из зрителей под публикацией Ассоциации пляжного футбола Украины раскритиковал главного тренера команды Николая Костенко и его штаб за использование русского языка во время игры.

«Обидно, что подсказки с лавки звучат языком агрессора. А так поздравляю сборную», – написал Alexander Savushkin.

Костенко извинился перед фанатом и пообещал, что впредь с уст тренеров будет звучать только украинский язык:

«Извините, пожалуйста! Вы абсолютно правы. Тут не может быть иначе. Только родной украинский. Исправимся. Иногда эмоции берут верх, но оправданий быть не может. Сделаем все, чтобы язык контролировался все время».

По теме:
Сборная Украины переиграла Швейцарию на старте Суперфинала Евролиги
Швейцария – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
КЛИМЕНКО: «Задача женской сборной Украины – взять медали Евролиги»
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
MaximusOne
Савушкін це російське прізвище. 
