Тренер сборной Украины ответил на критику из-за русского языка
Николай Костенко извинился перед фанатами
9 сентября сборная Украины по пляжному футболу в итальянском Виареджо начала свой путь в Суперфинале Евролига-2025.
Первым соперником «сине-желтых» на групповом этапе стала национальная команда Швейцарии.
Украинские футболисты первыми вышли вперёд в матче и удержали преимущество в ходе встречи – 5:4 в пользу Украины.
После первого матча один из зрителей под публикацией Ассоциации пляжного футбола Украины раскритиковал главного тренера команды Николая Костенко и его штаб за использование русского языка во время игры.
«Обидно, что подсказки с лавки звучат языком агрессора. А так поздравляю сборную», – написал Alexander Savushkin.
Костенко извинился перед фанатом и пообещал, что впредь с уст тренеров будет звучать только украинский язык:
«Извините, пожалуйста! Вы абсолютно правы. Тут не может быть иначе. Только родной украинский. Исправимся. Иногда эмоции берут верх, но оправданий быть не может. Сделаем все, чтобы язык контролировался все время».
