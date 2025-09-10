ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер сборной Франции объявил о завершении карьеры

40-летний французский голкипер Стив Манданда объявил о завершении карьеры по окончании контракта с «Ренном».

«Мне понадобилось время, чтобы принять это, потому что это нелегко, но да, я иду. Я получил много предложений, но каждый раз отвечал «нет», – рассказал Манданда.

Легендарный вратарь остается рекордсменом «Марселя» по количеству матчей (613).

Также выступал за «Гавр» и «Кристал Пелас».

В 2018 году Манданда стал чемпионом мира по сборной Франции.

Стив Манданда пять раз признавался лучшим вратарем французской Лиги. Однажды выигрывал чемпионат страны, трижды поднимал над головой Кубок Лиги и дважды Суперкубок Франции.