ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер сборной Франции объявил о завершении карьеры
Стив Манданда сообщил, что этот сезон будет последним.
40-летний французский голкипер Стив Манданда объявил о завершении карьеры по окончании контракта с «Ренном».
«Мне понадобилось время, чтобы принять это, потому что это нелегко, но да, я иду. Я получил много предложений, но каждый раз отвечал «нет», – рассказал Манданда.
Легендарный вратарь остается рекордсменом «Марселя» по количеству матчей (613).
Также выступал за «Гавр» и «Кристал Пелас».
В 2018 году Манданда стал чемпионом мира по сборной Франции.
Стив Манданда пять раз признавался лучшим вратарем французской Лиги. Однажды выигрывал чемпионат страны, трижды поднимал над головой Кубок Лиги и дважды Суперкубок Франции.
