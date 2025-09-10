Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 19:25
Как выглядит топ-10 лучших южноамериканских бомбардиров сборных?

Рондон и Валенсия вплотную приблизились к десятке лучших

Как выглядит топ-10 лучших южноамериканских бомбардиров сборных?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Южной Америке очередными голами за национальные сборные отметились Саломон Рондон (Венесуэла, против Колумбии) и Эннер Валенсия (Эквадор, против Аргентины).

Это позволило нападающим вплотную подойти к топ-10 лучших бомбардиров в истории южноамериканских сборных.

Рондон имеет в своем активе 48 голов за сборную Венесуэлы (делит 10-е место с Зико), Эннер Валенсия – 47 за сборную Эквадора (12-е место).

Рекордсменом остается Лионель Месси из Аргентины, в активе которого 114 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры южноамериканских сборных

  • 114 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 79 – Неймар (Бразилия)
  • 77 – Пеле (Бразилия)
  • 69 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 62 – Роналдо (Бразилия)
  • 58 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 55 – Ромарио (Бразилия)
  • 54 – Габриэль Батистута (Аргентина)
  • 51 – Алексис Санчес (Чили)
  • 48 – Зико (Бразилия)
  • 48 – Саломон Рондон (Венесуэла)
  • 47 – Эннер Валенсия (Эквадор)
Саломон Рондон Эннер Валенсия Лионель Месси Неймар Пеле Луис Суарес Роналдо Эдинсон Кавани Ромарио Габриэль Батистута Алексис Санчес Зико
