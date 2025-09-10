Как выглядит топ-10 лучших южноамериканских бомбардиров сборных?
Рондон и Валенсия вплотную приблизились к десятке лучших
В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Южной Америке очередными голами за национальные сборные отметились Саломон Рондон (Венесуэла, против Колумбии) и Эннер Валенсия (Эквадор, против Аргентины).
Это позволило нападающим вплотную подойти к топ-10 лучших бомбардиров в истории южноамериканских сборных.
Рондон имеет в своем активе 48 голов за сборную Венесуэлы (делит 10-е место с Зико), Эннер Валенсия – 47 за сборную Эквадора (12-е место).
Рекордсменом остается Лионель Месси из Аргентины, в активе которого 114 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры южноамериканских сборных
- 114 – Лионель Месси (Аргентина)
- 79 – Неймар (Бразилия)
- 77 – Пеле (Бразилия)
- 69 – Луис Суарес (Уругвай)
- 62 – Роналдо (Бразилия)
- 58 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 55 – Ромарио (Бразилия)
- 54 – Габриэль Батистута (Аргентина)
- 51 – Алексис Санчес (Чили)
- 48 – Зико (Бразилия)
- 48 – Саломон Рондон (Венесуэла)
- 47 – Эннер Валенсия (Эквадор)
