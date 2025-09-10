Как выглядит топ-10 лучших южноамериканских бомбардиров сборных?

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Южной Америке очередными голами за национальные сборные отметились Саломон Рондон (Венесуэла, против Колумбии) и Эннер Валенсия (Эквадор, против Аргентины).

Это позволило нападающим вплотную подойти к топ-10 лучших бомбардиров в истории южноамериканских сборных.

Рондон имеет в своем активе 48 голов за сборную Венесуэлы (делит 10-е место с Зико), Эннер Валенсия – 47 за сборную Эквадора (12-е место).

Рекордсменом остается Лионель Месси из Аргентины, в активе которого 114 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры южноамериканских сборных

114 – Лионель Месси (Аргентина)

79 – Неймар (Бразилия)

77 – Пеле (Бразилия)

69 – Луис Суарес (Уругвай)

62 – Роналдо (Бразилия)

58 – Эдинсон Кавани (Уругвай)

55 – Ромарио (Бразилия)

54 – Габриэль Батистута (Аргентина)

51 – Алексис Санчес (Чили)

48 – Зико (Бразилия)

48 – Саломон Рондон (Венесуэла)

47 – Эннер Валенсия (Эквадор)