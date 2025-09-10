Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
10 сентября 2025, 15:53 |
0

ТРАМП: «Финал US Open? Они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел»

Президент США поделился впечатлениями от посещения игры между Алькарасом и Синнером

Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от финала US Open 2025 в Нью-Йорке между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, который он посетил лично:

«Что ж, мне очень понравилось. Во-первых, эти два игрока – Алькарас и Синнер – обладают невероятным талантом. Казалось, что они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел. Невероятный талант – и я получил от этого удовольствие.

Раньше я ходил туда постоянно, но в последнее время делать это стало немного труднее. Я реально насладился этим».

Алькарас переиграл Синнер со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за 2 часа и 44 минуты и завоевал трофей американского мейджора, также получив чек в пять миллион долларов.

По теме:
Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса
ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Дональд Трамп Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер US Open 2025
