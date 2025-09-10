ТРАМП: «Финал US Open? Они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел»
Президент США поделился впечатлениями от посещения игры между Алькарасом и Синнером
Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от финала US Open 2025 в Нью-Йорке между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, который он посетил лично:
«Что ж, мне очень понравилось. Во-первых, эти два игрока – Алькарас и Синнер – обладают невероятным талантом. Казалось, что они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел. Невероятный талант – и я получил от этого удовольствие.
Раньше я ходил туда постоянно, но в последнее время делать это стало немного труднее. Я реально насладился этим».
Алькарас переиграл Синнер со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за 2 часа и 44 минуты и завоевал трофей американского мейджора, также получив чек в пять миллион долларов.
.@POTUS on attending the @usopen men's final: "I loved it. First of all, the two players have unbelievable talent... I really enjoyed it. They were really nice. The fans were really nice." pic.twitter.com/mhQBc6zH3V— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025
