ТРАМП: «Финал US Open? Они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел»

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от финала US Open 2025 в Нью-Йорке между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, который он посетил лично:

«Что ж, мне очень понравилось. Во-первых, эти два игрока – Алькарас и Синнер – обладают невероятным талантом. Казалось, что они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел. Невероятный талант – и я получил от этого удовольствие.

Раньше я ходил туда постоянно, но в последнее время делать это стало немного труднее. Я реально насладился этим».

Алькарас переиграл Синнер со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за 2 часа и 44 минуты и завоевал трофей американского мейджора, также получив чек в пять миллион долларов.