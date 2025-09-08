Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...
US Open
08 сентября 2025, 19:14 | Обновлено 08 сентября 2025, 19:35
ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...

В социальных сетях шутят о цвете кожи Карлоса и политике президента США

Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

7 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата США 2025, переиграв в финале итальянца Янника Синнера.

Встреча прошла на корте имени Артура Эша. На поединке присутствовал президент США Дональд Трамп.

После завершения противостояния в кадр трансляции попала реакция Трампа на победу Карлитоса. Многие считают, что Трампу триумф Карлоса безразличен и он поддерживал Синнера.

В социальных сетях шутят о цвете кожи Алькараса и политики президента США:

Space Shiba: «Знает ли он, что Карлос – испанец, а не мексиканец?»

Deviant Rogue: «Он хотел увидеть победу белого парня, а не цветного»

Maurucui: «Трамп думает: «Латиноамериканец парень приехал в нашу страну, выиграл наш кубок и наши деньги. У него вообще есть право находиться в США?»

Но на самом деле Дональд Трамп аплодировал Алькарасу после чемпионшип-поинта. Соответствующие видео есть в социальных сетях:

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
GloryUkraine
Трамп відвідав фінал US Open тільки для самореклами. Йому той теніс до лампочки. 
Ответить
+2
Перший Серед Рівних
Висмоктування незрозуміло з чого незрозуміло що. 
Ответить
+1
Александр Шевченко
Не, ну пля разница есть, если ты свое свободное время проводишь за отдыхом на яхте на Ибице, или в горах где-то в Антхольце))) Хотя загореть и в Южном Тироле можно даже зимой, биатлонисты тому пример, когда на две недели перед ЧМ или ОИ туда приезжают на горную подготовку и в перерывах в отеле на шезлонгах лежат и загорают. Хотя Синнер и прописан в Монако, но дома в горах бывать любит, допинговые офицеры не дадут соврать, когда хрен его могли достать в Альпах
Ответить
0
