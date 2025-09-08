ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...

7 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата США 2025, переиграв в финале итальянца Янника Синнера.

Встреча прошла на корте имени Артура Эша. На поединке присутствовал президент США Дональд Трамп.

После завершения противостояния в кадр трансляции попала реакция Трампа на победу Карлитоса. Многие считают, что Трампу триумф Карлоса безразличен и он поддерживал Синнера.

В социальных сетях шутят о цвете кожи Алькараса и политики президента США:

Space Shiba: «Знает ли он, что Карлос – испанец, а не мексиканец?»

Deviant Rogue: «Он хотел увидеть победу белого парня, а не цветного»

Maurucui: «Трамп думает: «Латиноамериканец парень приехал в нашу страну, выиграл наш кубок и наши деньги. У него вообще есть право находиться в США?»

Но на самом деле Дональд Трамп аплодировал Алькарасу после чемпионшип-поинта. Соответствующие видео есть в социальных сетях: