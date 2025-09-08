ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...
В социальных сетях шутят о цвете кожи Карлоса и политике президента США
7 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата США 2025, переиграв в финале итальянца Янника Синнера.
Встреча прошла на корте имени Артура Эша. На поединке присутствовал президент США Дональд Трамп.
После завершения противостояния в кадр трансляции попала реакция Трампа на победу Карлитоса. Многие считают, что Трампу триумф Карлоса безразличен и он поддерживал Синнера.
В социальных сетях шутят о цвете кожи Алькараса и политики президента США:
Space Shiba: «Знает ли он, что Карлос – испанец, а не мексиканец?»
Deviant Rogue: «Он хотел увидеть победу белого парня, а не цветного»
Maurucui: «Трамп думает: «Латиноамериканец парень приехал в нашу страну, выиграл наш кубок и наши деньги. У него вообще есть право находиться в США?»
Trump’s reaction to Alcaraz is hilarious#USOpen pic.twitter.com/y2VPYpfDmH— ajmail (@youvegotajmail) September 7, 2025
Но на самом деле Дональд Трамп аплодировал Алькарасу после чемпионшип-поинта. Соответствующие видео есть в социальных сетях:
Trump celebrando la victoria de Carlos Alcaraz.— Bea Berenguer (@CharadaBea) September 7, 2025
Rojos rabiando 😂
¡Viva Carlitos y viva España! 🇪🇸pic.twitter.com/caURTcSaz0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву
Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине