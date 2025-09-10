Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Анастасия Соболева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 сентября 2025, 12:57 |
136
0

Анастасия Соболева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Любляне

10 сентября 2025, 12:57 |
136
0
Анастасия Соболева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

10 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 169). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Доминики Салковой, либо против Ренаты Ямриховой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Соболева на турнире WTA 125 в Любляне одержала первую победу за 2 месяца
Ханне Вандевинкель Анастасия Соболева смотреть онлайн WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Футбол | 10 сентября 2025, 11:26 11
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана

Главный тренер сборной Украины считает, что пенальти за игру рукой Зинченко не стоило назначать

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 17:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Четыре топ-теннисистки не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 09.09.2025, 19:36
Четыре топ-теннисистки не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг
Четыре топ-теннисистки не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Футбол | 09.09.2025, 14:04
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 447
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 35
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 57
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем