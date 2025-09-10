Анастасия Соболева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Любляне
10 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 169). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Доминики Салковой, либо против Ренаты Ямриховой.
