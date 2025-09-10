Норвегия в последний раз забивала 11 голов в одном матче 77 лет назад
Это третий подобный результат для норвежцев
В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.
Сборная Норвегии забила 11 голов в матче в третий раз в своей истории.
28 июня 1946 года Норвегия победила Финляндию со счетом 12:0.
Через 2 года, 6 августа 1948 года, норвежцы победили США со счетом 11:0.
Следующего подобного результата пришлось ждать 77 лет.
В целом, если брать во внимание все отборочные матчи чемпионата мира в Европе, то 12 голов в одном матче было забито перед этой игрой только дважды:
- 1938: Венгрия – Греция – 11:1
- 1969: ФРГ – Кипр – 12:0
- 2025: Норвегия – Молдова – 11:1
11 - Norway scored 11 goals in a single game for the third time in history:— OptaJohan (@OptaJohan) September 9, 2025
12-0 against Finland on 28 June 1946
11-0 against USA on 6 August 1948
11-1 against Moldova on 9 September 2025 🆕
Deluge. pic.twitter.com/BfohB8atgI
🚨🇳🇴 FOR THE FIRST TIME IN 56 YEARS WE SEE 12 GOALS IN A EUROPEAN WORLD CUP QUALIFYING MATCH!— UEFA Obscura (@UEFAObscura) September 9, 2025
Norway’s 11–1 win vs Moldova is only the 3rd ever European WCQ match to feature 12 goals.
⚽ 1938: Hungary 11–1 Greece
⚽ 1969: Germany 12–0 Cyprus
⚽ 2025: Norway 11–1 Moldova pic.twitter.com/xofDoxrvyy
