Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Норвегия в последний раз забивала 11 голов в одном матче 77 лет назад
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 01:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 02:02
Это третий подобный результат для норвежцев

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.

Сборная Норвегии забила 11 голов в матче в третий раз в своей истории.

28 июня 1946 года Норвегия победила Финляндию со счетом 12:0.

Через 2 года, 6 августа 1948 года, норвежцы победили США со счетом 11:0.

Следующего подобного результата пришлось ждать 77 лет.

В целом, если брать во внимание все отборочные матчи чемпионата мира в Европе, то 12 голов в одном матче было забито перед этой игрой только дважды:

  • 1938: Венгрия – Греция – 11:1
  • 1969: ФРГ – Кипр – 12:0
  • 2025: Норвегия – Молдова – 11:1
По теме:
ТУХЕЛЬ: «Убедительная победа против сложного соперника. Командная работа»
Роналду, Кейн и Джеко отличились очередными голами за национальные команды
Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
