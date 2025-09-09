Украина. Премьер лига09 сентября 2025, 22:59 |
157
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку во Львове
Футболисты донецкого клуба поддерживают форму в паузу сборных
09 сентября 2025, 22:59 |
157
0
Донецкий «Шахтер» провел тренировку во Львове после нескольких выходных.
С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались футболисты, которые попали в заявки своих сборных.
- Украина: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
- Боливия: Диего Арройо
- Тунис: Алаа Грам
- Грузия: Иракли Азаров
- Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.
ФОТО. «Шахтер» провел тренировку во Львове
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2025, 23:41 0
В параллельном матч Австрия одолела Боснию и Герцеговину
Бокс | 09 сентября 2025, 08:26 2
Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Футбол | 09.09.2025, 21:25
Футбол | 09.09.2025, 17:17
Комментарии 0
Популярные новости
08.09.2025, 23:08
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
07.09.2025, 22:07
08.09.2025, 20:29 1
08.09.2025, 07:08 14
08.09.2025, 07:38 19
08.09.2025, 06:55 2