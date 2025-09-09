Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Шахтер провел тренировку во Львове

Футболисты донецкого клуба поддерживают форму в паузу сборных

Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел тренировку во Львове после нескольких выходных.

С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались футболисты, которые попали в заявки своих сборных.

  • Украина: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
  • Боливия: Диего Арройо
  • Тунис: Алаа Грам
  • Грузия: Иракли Азаров
  • Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.

Шахтер
Шахтер
Шахтер
Шахтер
Шахтер
Шахтер
Шахтер
Шахтер
Шахтер

