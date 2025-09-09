ОФИЦИАЛЬНО. Пушич нашел себе новый клуб
Экс-тренер «Шахтера» возглавил «Аль-Джазиру»
Боснийский специалист Марино Пушич возглавил «Аль-Джазиру». Об этом сообщает пресс-служба клуба из ОАЭ.
54-летний специалист подписал с «Аль-Джазирой» соглашение сроком на 2 года. До этого команду возглавлял марокканский тренер Хуссейн Аммут, который был уволен в августе.
С осени 2023 по весну 2025 года Марино Пушич возглавлял донецкий «Шахтер». Он покинул команду после того, как «горняки» заняли лишь третье место в чемпионате Украины в сезоне 2024/25.
Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Шахтера» наконец-то нашел себе новый клуб.
