  Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
09 сентября 2025, 09:24
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб

Марино Пушич покидает Европу и уезжает на Ближний Восток – в «Аль-Джазиру»

ФК Шахтер. Марино Пушич

54-летний бывший наставник «Шахтера» Марино Пушич, который покинул пост коуча «горняков» в конце минувшего сезона после финиша в УПЛ на третьем месте, в ближайшее время возглавит новую команду.

Пушич достиг договоренности с «Аль-Джазирой» – клубом из Объединенных Арабских Эмиратов, который минувший сезон завершил неудачно, финишировав лишь в середине таблицы, из-за чего уволил прежнего наставника.

В «Аль-Джазире» Пушич получит возможность поработать с такими игроками как 30-летний Карим Рекик, 33-летний Мохамед Эльнени и 32-летний Набиль Фекир.

Отметим, что в последний раз к настоящему моменту «Аль-Джазира» выигрывала чемпионат ОАЭ в 2021 году. Всего этот клуб имеет на своем счету три чемпионства в лиге, разыгрываемой с 1973 года.

Марино Пушич Аль-Джазира назначение тренера Шахтер Донецк чемпионат ОАЭ по футболу
Алексей Сливченко Источник: Voetbal International
