Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Марино Пушич покидает Европу и уезжает на Ближний Восток – в «Аль-Джазиру»
54-летний бывший наставник «Шахтера» Марино Пушич, который покинул пост коуча «горняков» в конце минувшего сезона после финиша в УПЛ на третьем месте, в ближайшее время возглавит новую команду.
Пушич достиг договоренности с «Аль-Джазирой» – клубом из Объединенных Арабских Эмиратов, который минувший сезон завершил неудачно, финишировав лишь в середине таблицы, из-за чего уволил прежнего наставника.
В «Аль-Джазире» Пушич получит возможность поработать с такими игроками как 30-летний Карим Рекик, 33-летний Мохамед Эльнени и 32-летний Набиль Фекир.
Отметим, что в последний раз к настоящему моменту «Аль-Джазира» выигрывала чемпионат ОАЭ в 2021 году. Всего этот клуб имеет на своем счету три чемпионства в лиге, разыгрываемой с 1973 года.
