Чемпионат Европы09 сентября 2025, 19:12
ФОТО. Ужасное поле и пустой стадион. Сборная Украины играет в Баку
Игроки жаловались на поле
Сборная Украины в матче 2-го тура отбора ЧМ-2026 играет против Азербайджана в Баку.
Как сообщают журналисты с места событий, игрокам украинской команды и тренеру Сергею Реброву не понравилось поле арены, которое названо ужасным.
Во время разминки и перед самой игрой все поле было в голубях.
Кроме того, сообщается, что игра не вызвала никакого ажиотажа местных болельщиков после того, как Азербайджан проиграл Исландии 0:5.
Там ходять на суперника. А Україна не та команда, яка цікавить місцевого вболівальника
