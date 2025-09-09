Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ужасное поле и пустой стадион. Сборная Украины играет в Баку
Чемпионат Европы
09 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 09 сентября 2025, 19:20
573
1

ФОТО. Ужасное поле и пустой стадион. Сборная Украины играет в Баку

Игроки жаловались на поле

09 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 09 сентября 2025, 19:20
573
1
ФОТО. Ужасное поле и пустой стадион. Сборная Украины играет в Баку
УАФ

Сборная Украины в матче 2-го тура отбора ЧМ-2026 играет против Азербайджана в Баку.

Как сообщают журналисты с места событий, игрокам украинской команды и тренеру Сергею Реброву не понравилось поле арены, которое названо ужасным.

Во время разминки и перед самой игрой все поле было в голубях.

Кроме того, сообщается, что игра не вызвала никакого ажиотажа местных болельщиков после того, как Азербайджан проиграл Исландии 0:5.

По теме:
ФОТО. Рефери назначил и отменил пенальти для Украины в игре с Азербайджаном
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Зинченко догонит Реброва по количеству матчей за сборную Украины
Азербайджан - Украина сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 17:17 26
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо
Футбол | 09 сентября 2025, 18:33 1
ОФИЦИАЛЬНО. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо
ОФИЦИАЛЬНО. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо

Доменико Тедеско возглавил турецкий клуб

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной
Футбол | 09.09.2025, 13:17
Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной
Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Там ходять на суперника. А Україна не та команда, яка цікавить місцевого вболівальника
Ответить
0
Популярные новости
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем