ФОТО. Ужасное поле и пустой стадион. Сборная Украины играет в Баку

Сборная Украины в матче 2-го тура отбора ЧМ-2026 играет против Азербайджана в Баку.

Как сообщают журналисты с места событий, игрокам украинской команды и тренеру Сергею Реброву не понравилось поле арены, которое названо ужасным.

Во время разминки и перед самой игрой все поле было в голубях.

Кроме того, сообщается, что игра не вызвала никакого ажиотажа местных болельщиков после того, как Азербайджан проиграл Исландии 0:5.