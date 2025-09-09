Зидан готовится к возвращению в футбол. Но придется подождать один год

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан планирует вернуться в футбол на должность главного тренера, однако сможет это сделать только через год.

Единственный вариант, который интересует 53-летнего специалиста – эта работа во главе сборной Франции, которая останется без наставника в сентябре 2026 года. В этот период завершится контракт действующего тренера Дидье Дешама, который ранее сообщил, что не планирует продлевать сотрудничество с национальной федерацией.

В услугах Зидана был заинтересован турецкий «Фенербахче», который начал поиски тренера после увольнения португальца Жозе Моуриньо, однако француз отказался возвращаться в клубный футбол, так как его интересует только сборная Франции.

По информации авторитетного издания L’Équipe, Зинедин уже начал готовиться к новой работе – он постоянно смотрит матчи французской Лиги 1, делает заметки и имеет несколько идей о том, как будет играть команда под его руководством.

Последним местом работы легендарного француза был мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году. С тех пор специалист остается без работы, так как ждет приглашения от национальной сборной Франции.