Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан принял решение вернуться в спорт и возобновить карьеру тренера, которую он приостановил в 2021 году.

53-летний специалист долгое время работал в структуре мадридского «Реала», в том числе возглавлял первую команду с 2016 по 2021 году (с перерывом). Французский журналист Жюльен Лоренс сообщил, что Зидан провел успешные переговоры с Федерацией футбола Франции и возгалвит сборную этой страны.

«Между Зинедином и национальной сборной существует особая история любви — он был игроком в 1998 и 2000 годах, затем завершил карьеру в 2004 году после Евро и вернулся, чтобы спасти эту команду и привести ее к еще одному финалу в 2006 году.

Мы знаем, чем это закончилось (Зидан был удален за удар головой во время поражения Франции в финале – прим), но между ним и национальной сборной столько страсти и любви. Неудивительно, что он был фаворитом на пост нового тренера и вернется в сборную», – сообщил журналист.

Эту информацию подтвердил и близкий друг Зидана, журналист RMC Sport Жильбер Брисбуа. Именитый француз возглавит команду после чемпионата мира, который состоится в 2026 году, и сменит на этой должности нынешнего наставника Дидье Дешама.