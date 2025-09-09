Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 сентября 2025, 12:35 | Обновлено 09 сентября 2025, 13:19
Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Любляне

09 сентября 2025, 12:35 | Обновлено 09 сентября 2025, 13:19
Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Instagram. Александра Олейникова

9 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) проводит матч 1/16 финала турнира WTA 125 в Любляне (Словения).

В первом раунде украинка играет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 150). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Селены Яничиевич, либо против Теодоры Костович.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

По теме:
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Соболева на турнире WTA 125 в Любляне одержала первую победу за 2 месяца
Анастасия Соболева – Кристина Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова Тамара Зиданшек WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Ого, респект Саші!!!
Ответить
+1
C.Пеклов
Молодець! У 2 сеті влаштувала свій бенефіс!
Ответить
+1
Vitaly Kozak
Браво, Олександра! Розгромила суперницю.
Ответить
+1
Vitaly Kozak
Досить грізна донедавна суперниця у Сані. З 20 до 25 років словенка перебувала в першій сотні рейтингу. У 23-24 роки була на позиціях, де тепер Марта з Даяною, була навіть 22-ою у WTA.  А останні три роки почався спад - спочатку вилетіла на початок другою сотні, а тепер перемістилась у середину другої сотні рейтингу.
Ответить
0
C.Пеклов
Є 1 сет!З 1-3 на 6-3.
Ответить
0
