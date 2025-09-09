Александра Олейникова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

9 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) проводит матч 1/16 финала турнира WTA 125 в Любляне (Словения).

В первом раунде украинка играет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 150). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Селены Яничиевич, либо против Теодоры Костович.

