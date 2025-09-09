Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист сборной Украины: «Есть много вопросов к тренерам и игрокам»
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 13:19 | Обновлено 09 сентября 2025, 13:20
891
0

Экс-футболист сборной Украины: «Есть много вопросов к тренерам и игрокам»

Евгений Левченко верит в успех подопечных Сергея Реброва

09 сентября 2025, 13:19 | Обновлено 09 сентября 2025, 13:20
891
0
Экс-футболист сборной Украины: «Есть много вопросов к тренерам и игрокам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Левченко

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко сделал свой прогноз на матч отбора к чемпионату мира, где национальная сборная Украины встретится со сборной Азербайджана

– Евгений, начало нового цикла для сборной вызывает у вас нотки обеспокоенности?

– До первого матча я настраиваю себя на положительный лад. Хочется увидеть сборную более цельной. Есть много вопросов к тренерам и игрокам. Как бы мы ни проговаривали, что Украина будет конкурировать с Францией за первое место, наиболее принципиальными будут поединки против Азербайджана и Исландии.

Нам очень сложно давались вторые матчи в спарке, а игра против Франции вычтет не только силы физические, но и ментально за короткий срок прийти в себя. Наш тренерский штаб будет стоять перед дилеммой, на кого можно положиться в обоих матчах, а кого поберечь на Азербайджан, – сказал Евгений.

По теме:
Экс-игрок сборной Азербайджана: «Возможности украинцев мне хорошо известны»
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
Евгений Левченко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина
Олег Вахоцкий Источник: XSport
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 14:27 0
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 11:23 43
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем