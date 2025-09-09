Экс-футболист сборной Украины: «Есть много вопросов к тренерам и игрокам»
Евгений Левченко верит в успех подопечных Сергея Реброва
Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко сделал свой прогноз на матч отбора к чемпионату мира, где национальная сборная Украины встретится со сборной Азербайджана
– Евгений, начало нового цикла для сборной вызывает у вас нотки обеспокоенности?
– До первого матча я настраиваю себя на положительный лад. Хочется увидеть сборную более цельной. Есть много вопросов к тренерам и игрокам. Как бы мы ни проговаривали, что Украина будет конкурировать с Францией за первое место, наиболее принципиальными будут поединки против Азербайджана и Исландии.
Нам очень сложно давались вторые матчи в спарке, а игра против Франции вычтет не только силы физические, но и ментально за короткий срок прийти в себя. Наш тренерский штаб будет стоять перед дилеммой, на кого можно положиться в обоих матчах, а кого поберечь на Азербайджан, – сказал Евгений.
Поединок состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка