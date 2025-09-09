Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной

Во вторник, 9 сентября, состоится матч второго тура квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Украины. Команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне этого поединка бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о перспективах главного тренера Сергея Реброва во главе «сине-желтой» команды:

– Многие болельщики очень недовольны Ребровым и тем, как при нем играет сборная. После матча с Францией снова раздаются призывы к его отставке.

– Скоро уже и голуби будут критиковать. Нам же по ушам ездят, что у нас команда-звезда, как любил говорить Лобановский, но эта звезда них**на не выигрывает. Болельщики злые, потому что их обманывают.

Если бы Ребров объяснял людям, что происходит в команде, ему было бы проще. Если не обыграем Азербайджан, то уже и голуби будут говорить, что Реброва нужно снимать, – уверен Леоненко.