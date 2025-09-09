Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной
Чемпионат мира
Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной

Бывший футболист оценил перспективы главного тренера «сине-желтой» команды

УАФ. Сергей Ребров

Во вторник, 9 сентября, состоится матч второго тура квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Украины. Команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне этого поединка бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о перспективах главного тренера Сергея Реброва во главе «сине-желтой» команды:

– Многие болельщики очень недовольны Ребровым и тем, как при нем играет сборная. После матча с Францией снова раздаются призывы к его отставке.

– Скоро уже и голуби будут критиковать. Нам же по ушам ездят, что у нас команда-звезда, как любил говорить Лобановский, но эта звезда них**на не выигрывает. Болельщики злые, потому что их обманывают.

Если бы Ребров объяснял людям, что происходит в команде, ему было бы проще. Если не обыграем Азербайджан, то уже и голуби будут говорить, что Реброва нужно снимать, – уверен Леоненко.

Николай Титюк
romario1501
Вітя, що сталось  з котами? Бо я бачу, що ти вже почав бухати з голубами))
Ответить
+3
Микола Унгурян
а що саме очікує Віто що пояснить Сєрьожа? 
Відмазка про побудову ноовї команди не пройде - вже доволі давно Ребров тренер, типу з нових гравців - також, склад більш-менш стабльний, 90% гравців давно вже грають за збірну. 
Так що навіть при всьому бажанні то Ребров немає що пояснювати
Ответить
0
Перець
вже коти Леоненка муркочуть про відставку але контракт то святе
Ответить
0
Александр Бондарь
Подскажите где или на каком сайте матч посмотреть?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
FootFoodBol
Ну да, Довбык не может затолкать мяч в ворота, "наркоман" бегающий с лева окончательно свалил" на лево", лучшего защитника на классе обыгрывают один в один,  а виноват Ребров. Судаков деградировал, Зинченко не играл, нападающих попросту нет, тут и Гвардиола не поможет)
Но Азербайджан должны обыгрывать, тут даже говорить не о чем.
Ответить
-2
