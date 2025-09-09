Ретеги повторил достижения Перишича, Эдегора и Оярсабаля

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Италия победила на выезде Израиль со счетом 5:4.

Одним из героев встречи стал Матео Ретеги, который сделал три результативные передачи.

Итальянский форвард стал уже четвертым игроком европейского отборочного турнира к чемпионату мира, который сделал в матче ассистентский хет-трик. Первыми тремя были Иван Перишич, Мартин Эдегор и Микель Оярсабаль.

Интересным фактом является то, что Ретеги и Эдегор сделали это в матчах против одного соперника – Израиля.

Игроки с тремя ассистами в матчах европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года

Иван Перишич – против Гибралтара

Мартин Эдегор – против Израиля

Микель Оярсабаль – против Турции

Матео Ретеги – против Израиля