Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ретеги повторил достижения Перишича, Эдегора и Оярсабаля
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 10:54 |
0

Ретеги повторил достижения Перишича, Эдегора и Оярсабаля

Чем интересным отличились эти футболисты?

Ретеги повторил достижения Перишича, Эдегора и Оярсабаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Италия победила на выезде Израиль со счетом 5:4.

Одним из героев встречи стал Матео Ретеги, который сделал три результативные передачи.

Итальянский форвард стал уже четвертым игроком европейского отборочного турнира к чемпионату мира, который сделал в матче ассистентский хет-трик. Первыми тремя были Иван Перишич, Мартин Эдегор и Микель Оярсабаль.

Интересным фактом является то, что Ретеги и Эдегор сделали это в матчах против одного соперника – Израиля.

Игроки с тремя ассистами в матчах европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года

  • Иван Перишич – против Гибралтара
  • Мартин Эдегор – против Израиля
  • Микель Оярсабаль – против Турции
  • Матео Ретеги – против Израиля
сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу ЧМ-2026 по футболу Матео Ретеги Иван Перишич Мартин Эдегор Микель Оярсабаль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
