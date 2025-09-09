Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Испании U-19
Товарищеские матчи
Испания U19
09.09.2025 11:00 - : -
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
09 сентября 2025, 10:39 | Обновлено 09 сентября 2025, 10:43
169
0

Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Испании U-19

Команда Дмитрия Михайленко 9 сентября в 11:00 сыграет поединок 3-го тура

09 сентября 2025, 10:39 | Обновлено 09 сентября 2025, 10:43
169
0
Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Испании U-19
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

9 сентября в 11:00 в матче 3-го тура юношеского турнира сыграют Украина U-19 и Испания U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда ранее проиграла команде Англии U-19 (0:2) и сборной Нидерландов U-19 (1:3).

Турнирное положение: Англия, Испания (по 4 очка), Нидерланды (3), Украина (0).

Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Испании U-19

По теме:
Украина U-19 – Испания U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Второе поражение. Украина U-19 уступила в игре с Нидерландами U-19
Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3. Второе поражение. Видео голов, обзор
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 сборная Нидерландов по футболу U-19 Украина - Нидерланды стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 09:11 10
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

Поединок состоится 9 сентября в 19:00

Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 11:26 0
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем