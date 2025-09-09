Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Испании U-19
Команда Дмитрия Михайленко 9 сентября в 11:00 сыграет поединок 3-го тура
Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).
9 сентября в 11:00 в матче 3-го тура юношеского турнира сыграют Украина U-19 и Испания U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.
В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.
Сине-желтая команда ранее проиграла команде Англии U-19 (0:2) и сборной Нидерландов U-19 (1:3).
Турнирное положение: Англия, Испания (по 4 очка), Нидерланды (3), Украина (0).
Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Испании U-19
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 сентября в 19:00
Поединок состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по Киеву