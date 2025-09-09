Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

9 сентября в 11:00 в матче 3-го тура юношеского турнира сыграют Украина U-19 и Испания U-19.

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда ранее проиграла команде Англии U-19 (0:2) и сборной Нидерландов U-19 (1:3).

Турнирное положение: Англия, Испания (по 4 очка), Нидерланды (3), Украина (0).

Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Испании U-19