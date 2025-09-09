Чемпионат мира09 сентября 2025, 00:47 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:33
Швейцария – Словения – 3:0. Разгром в Базеле. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
8 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Словении в группе B.
Поединок прошел на стадионе Санки-Якоб Парк в Базеле. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Голы забили Нико Эльведи, Брель Эмболо и Ден Ндойе.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа B. 8 сентября
Швейцария – Словения – 3:0
Голы: Эльведи, 18, Эмболо, 33, Ндойе, 38
Видеообзор матча
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Швейцария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Эльведи (Швейцария).
