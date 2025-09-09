Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Швейцария
08.09.2025 21:45 – FT 3 : 0
Словения
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 00:47 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:33
31
0

Швейцария – Словения – 3:0. Разгром в Базеле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

09 сентября 2025, 00:47 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:33
31
0
Швейцария – Словения – 3:0. Разгром в Базеле. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Словении в группе B.

Поединок прошел на стадионе Санки-Якоб Парк в Базеле. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили Нико Эльведи, Брель Эмболо и Ден Ндойе.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа B. 8 сентября

Швейцария – Словения – 3:0

Голы: Эльведи, 18, Эмболо, 33, Ндойе, 38

Видеообзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Швейцария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Эльведи (Швейцария).
