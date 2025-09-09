8 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Словении в группе B.

Поединок прошел на стадионе Санки-Якоб Парк в Базеле. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили Нико Эльведи, Брель Эмболо и Ден Ндойе.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа B. 8 сентября

Швейцария – Словения – 3:0

Голы: Эльведи, 18, Эмболо, 33, Ндойе, 38

Видеообзор матча