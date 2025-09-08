Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Швейцария – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Швейцария
08.09.2025 21:45 - : -
Словения
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 11:07 |
Швейцария – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 8 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Швейцарии

В понедельник, 8 августа, состоится матч 6-го тур квалификации чемпионата мира между сборными Швейцарии и Словении.

Встречу примет стадион «Сат-Якоб Парк» в Базеле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели по 1 матчу в квалификации: на счету Швейцарии 3 очка, Словения набрала лишь 1 балл.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Швейцария – Словения
сборная Швейцарии по футболу сборная Словении по футболу ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн
