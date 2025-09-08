Чемпионат мира08 сентября 2025, 11:07 |
Швейцария – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 8 сентября в 21:45 по Киеву
В понедельник, 8 августа, состоится матч 6-го тур квалификации чемпионата мира между сборными Швейцарии и Словении.
Встречу примет стадион «Сат-Якоб Парк» в Базеле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды провели по 1 матчу в квалификации: на счету Швейцарии 3 очка, Словения набрала лишь 1 балл.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
