В понедельник, 8 августа, состоится матч 6-го тур квалификации чемпионата мира между сборными Швейцарии и Словении.

Встречу примет стадион «Сат-Якоб Парк» в Базеле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Команды провели по 1 матчу в квалификации: на счету Швейцарии 3 очка, Словения набрала лишь 1 балл.

Швейцария – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция