ЧМ. Квалификация. Европа
Швейцария
08.09.2025 21:45 - : -
Словения
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 12:09 |
Швейцария – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 8 сентября в 21:45 по Киеву

Швейцария – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
8 сентября на Санкт-Якобс Парк пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Швейцарии и Словении. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Швейцария

Команда при нынешнем наставнике, Мурате Якине, часто сталкивается с проблемами в отборе. Хватало осечек и перед Евро, но уже на самом нем получилось не только из группы выйти, но и Италию в плей-офф обыграть. В Лиге Наций и вовсе был откровенный провал, когда в одной группе с Испанией, Данией и Сербией ограничились только парой очков и, конечно же, закончили последними.

В 2025-м году было время поработать над ошибками, играя товарищеские поединки. И там в основном сборная выигрывала, только с Северной Ирландией закончив 1:1. Наконец-то начиная новый цикл, с Косово, растерзали вроде бы довольно крепкого соперника, за вторую половину первого тайма забив четырежды.

Словения

Сборная после обретения независимости страны смогла сыграть, не без определенных успехов, на паре чемпионатов. Но потом пошел спад, и в том числе разучились играть в плей-офф. Среди прочих, и Украина взяла реванш за давний ляп Шовковского. И только на Евро-2024 получилось выйти. А там сыграли и в плей-офф, запомнившись бойцовским настроем - сыграли со всеми, в том числе и с Англией, вничью. Португалия прошла соперника только по итогам серии пенальти.

Потом был не лучший результат в Лиге Наций - третье место в группе с Норвегией, Австрией и Казахстаном. Зато в стыках, после пары нулевых ничьих со словаками, получилось забить победный гол в экстра-тайме. Выиграв в июне в товарищеском формате у Люксембурга и Боснии, в квалификации дома с фаворитом, Швецией, дважды пропускали первыми, но отвечали своими мячами. В том числе на 90+ минуте оформили ничью 2:2.

Статистика личных встреч

Пять из восьми оных матчах выиграли швейцарцы при паре поражений.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы, причем довольно легкой, хозяев арены. Но можно ждать как минимум обилия голов - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).

Швейцария
8 сентября 2025 -
21:45
Словения
сборная Швейцарии по футболу сборная Словении по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
