Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Зубков против Зинченко на тренировке сборной Украины
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:37 |
153
0

ВИДЕО. Зубков против Зинченко на тренировке сборной Украины

Команда продолжает подготовку к игре с Азербайджаном

08 сентября 2025, 23:37 |
153
0
ВИДЕО. Зубков против Зинченко на тренировке сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

9 сентября состоится матч второго тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне поединка национальная сборная Украины провела очередную тренировку. На ней Александр Зубков опробовал свои навыки дриблинга на защитнике Александре Зинченко.

ВИДЕО. Зубков против Зинченко на тренировке сборной Украины

По теме:
Швейцария – Словения – 3:0. Разгром в Базеле. Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина видео Александр Зубков Александр Зинченко тренировка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 27
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

Ротань отреагировал на скандального новичка Динамо, репостившего пропаганду
Футбол | 08 сентября 2025, 23:50 0
Ротань отреагировал на скандального новичка Динамо, репостившего пропаганду
Ротань отреагировал на скандального новичка Динамо, репостившего пропаганду

Главный тренер «Полесья» утверждает, что клубные скауты проверяют позицию потенциальных новичков

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08.09.2025, 10:33
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
24-летняя украинка впервые сыграла в финале ITF, стартовав с квалификациии
Теннис | 08.09.2025, 19:35
24-летняя украинка впервые сыграла в финале ITF, стартовав с квалификациии
24-летняя украинка впервые сыграла в финале ITF, стартовав с квалификациии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 8
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
07.09.2025, 06:23 3
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 13
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем