ВИДЕО. Зубков против Зинченко на тренировке сборной Украины
Команда продолжает подготовку к игре с Азербайджаном
9 сентября состоится матч второго тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Накануне поединка национальная сборная Украины провела очередную тренировку. На ней Александр Зубков опробовал свои навыки дриблинга на защитнике Александре Зинченко.
ВИДЕО. Зубков против Зинченко на тренировке сборной Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине
Главный тренер «Полесья» утверждает, что клубные скауты проверяют позицию потенциальных новичков