9 сентября состоится матч второго тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Накануне поединка национальная сборная Украины провела очередную тренировку. На ней Александр Зубков опробовал свои навыки дриблинга на защитнике Александре Зинченко.

ВИДЕО. Зубков против Зинченко на тренировке сборной Украины