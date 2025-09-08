Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 08 сентября 2025, 21:39
206
0

Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ

В этот игровой день запланировано 7 поединков, который пройдут в одно время

Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 7 поединков, который пройдут в одно время (21:45).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сегодня вечером матчи проводят топ-сборные Италии и Хорватии. Стали известны стартовые составы.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 8 сентября

  • 21:45 беларусь – Шотландия
  • 21:45 Гибралтар – Фареры
  • 21:45 Греция – Дания
  • 21:45 Израиль – Италия
  • 21:45 Косово – Швеция
  • 21:45 Хорватия – Черногория
  • 21:45 Швейцария – Словения

Інфографіка

Стартовые составы

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
