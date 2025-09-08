Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ

8 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 7 поединков, который пройдут в одно время (21:45).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сегодня вечером матчи проводят топ-сборные Италии и Хорватии. Стали известны стартовые составы.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 8 сентября

21:45 беларусь – Шотландия

21:45 Гибралтар – Фареры

21:45 Греция – Дания

21:45 Израиль – Италия

21:45 Косово – Швеция

21:45 Хорватия – Черногория

21:45 Швейцария – Словения

Інфографіка

Стартовые составы