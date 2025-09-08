Чемпионат мира08 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 08 сентября 2025, 21:39
Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ
В этот игровой день запланировано 7 поединков, который пройдут в одно время
8 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 7 поединков, который пройдут в одно время (21:45).
Сегодня вечером матчи проводят топ-сборные Италии и Хорватии. Стали известны стартовые составы.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 8 сентября
- 21:45 беларусь – Шотландия
- 21:45 Гибралтар – Фареры
- 21:45 Греция – Дания
- 21:45 Израиль – Италия
- 21:45 Косово – Швеция
- 21:45 Хорватия – Черногория
- 21:45 Швейцария – Словения
