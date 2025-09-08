Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эльдар КУЛИЕВ: «Жаль, что украинцы проиграли»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 15:35 |
109
0

Эльдар КУЛИЕВ: «Жаль, что украинцы проиграли»

Бывший игрок «Мариуполя» и «Миная» прокомментировал поражение Украины от Франции

08 сентября 2025, 15:35 |
109
0
Эльдар КУЛИЕВ: «Жаль, что украинцы проиграли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Эльдар Кулиев, бывший игрок «Мариуполя» и «Миная», который сейчас играет за азербайджанскую «Зиру», в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение сборной Украины в матче 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Франции (0:2).

– Матч Украины против Франции смотрел?

– Да. Жаль, что украинцы проиграли, хотя во втором тайме все могло сложиться, если бы залетело после ударов Артема Довбика или когда Илья Забарный попал в штангу. В тот момент у подопечных Дидье Дешама появился мандраж. Хотя победа французов выглядит закономерной. Они действовали как-то спокойно, уверенно, в отличие от нашей команды. Возможно, был какой-то страх перед соперником.

По теме:
Депай чаще всего выводит сборную Нидерландов вперед
Украина не может сохранить свои ворота в неприкосновенности 8 матчей подряд
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Эльдар Кулиев
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 32
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Футбол | 08 сентября 2025, 09:27 32
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда

Изменения будут протестированы в низших лигах Нидерландов, Швеции и Италии

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08.09.2025, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Футбол | 08.09.2025, 14:22
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08.09.2025, 07:38
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 12
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55
Бокс
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
06.09.2025, 15:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем