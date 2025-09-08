Эльдар КУЛИЕВ: «Жаль, что украинцы проиграли»

Эльдар Кулиев, бывший игрок «Мариуполя» и «Миная», который сейчас играет за азербайджанскую «Зиру», в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение сборной Украины в матче 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Франции (0:2).

– Матч Украины против Франции смотрел?

– Да. Жаль, что украинцы проиграли, хотя во втором тайме все могло сложиться, если бы залетело после ударов Артема Довбика или когда Илья Забарный попал в штангу. В тот момент у подопечных Дидье Дешама появился мандраж. Хотя победа французов выглядит закономерной. Они действовали как-то спокойно, уверенно, в отличие от нашей команды. Возможно, был какой-то страх перед соперником.