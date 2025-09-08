Будут играть чаще? ФИФА изменила календарь матчей национальных сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленный календарь матчей национальных сборных, в котором произойдут изменения с сезона 2026/27.

По данным организации, с 2026 года осенью вместо трех международных окон будет предусмотрено всего две паузы для национальных команд. На данный момент сборные имеют три окна для своих матчей – в сентябре, октябре и ноябре, каждое из которых длится девять дней. Во время этих пауз команды играют по два поединка.

Новый календарь объединит международные паузы в сентябре и октябре в одно удлиненное окно, которое теперь будет длится с 21 сентября по 6 октября. Вместо двух пауз по девять дней, сборные соберутся один раз на 16 дней. За этот период национальным командам придется провести по четыре игры. Окно в ноябре останется без изменений.

В результате изменений ФИФА сократила количество международных пауз для матчей национальных сборных с пяти до четырех. Сейчас сборные собираются пять раз в год – в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.

В организации сообщили, что главная цель изменений – найти лучший баланс между клубным и международным футболом, а также снизить нагрузку на игроков, связанную с перелетами и постоянными изменениями календаря.