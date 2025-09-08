Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будут играть чаще? ФИФА изменила календарь матчей национальных сборных
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 13:51 | Обновлено 08 сентября 2025, 14:03
336
0

Будут играть чаще? ФИФА изменила календарь матчей национальных сборных

С 2026 года останется четыре международные паузы вместо пяти

08 сентября 2025, 13:51 | Обновлено 08 сентября 2025, 14:03
336
0
Будут играть чаще? ФИФА изменила календарь матчей национальных сборных
Getty Images/Global Images Ukraine.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленный календарь матчей национальных сборных, в котором произойдут изменения с сезона 2026/27.

По данным организации, с 2026 года осенью вместо трех международных окон будет предусмотрено всего две паузы для национальных команд. На данный момент сборные имеют три окна для своих матчей – в сентябре, октябре и ноябре, каждое из которых длится девять дней. Во время этих пауз команды играют по два поединка.

Новый календарь объединит международные паузы в сентябре и октябре в одно удлиненное окно, которое теперь будет длится с 21 сентября по 6 октября. Вместо двух пауз по девять дней, сборные соберутся один раз на 16 дней. За этот период национальным командам придется провести по четыре игры. Окно в ноябре останется без изменений.

В результате изменений ФИФА сократила количество международных пауз для матчей национальных сборных с пяти до четырех. Сейчас сборные собираются пять раз в год – в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.

В организации сообщили, что главная цель изменений – найти лучший баланс между клубным и международным футболом, а также снизить нагрузку на игроков, связанную с перелетами и постоянными изменениями календаря.

По теме:
ВИДЕО. Роналду поддержал болбоя во время исполнения гимна Армении
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Израиль – Италия. Текстовая трансляция матча
чемпионат мира по футболу ФИФА календарь расписание
Николай Титюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08 сентября 2025, 10:33 1
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной

Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле

BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08 сентября 2025, 00:32 20
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025

Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере

Как любит Аллегри. Кто чаще всего будет выигрывать по 1:0 в сезоне 2025/26?
Футбол | 08.09.2025, 13:10
Как любит Аллегри. Кто чаще всего будет выигрывать по 1:0 в сезоне 2025/26?
Как любит Аллегри. Кто чаще всего будет выигрывать по 1:0 в сезоне 2025/26?
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
Футбол | 08.09.2025, 10:19
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07.09.2025, 15:20
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 28
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем