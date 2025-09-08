Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Изменения будут протестированы в низших лигах Нидерландов, Швеции и Италии
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, после долгих дискуссий решил внедрить новое правило офсайда.
Согласно новой редакции изменения коснутся атакующего игрока, который будет считаться в положении «вне игры» только тогда, когда его тело будет полностью находиться за последним защитником.
В FIFA считают, что подобные изменения станут «значительным улучшением, устраняющим ошибки при оценке положения мелких частей тела». В первую очередь изменения в правилах офсайда будут протестированы в низших лигах Италии, Нидерландов и Швеции.
Согласно предыдущим правилам, судья мог зафиксировать офсайд, если игрок атакующей команды находился ближе к воротам соперника, чем последний игрок той команды, которая обороняется. Теперь рефери сможет просигнализировать о положении «вне игры» только, если футболист атаки будет находится полностью за последним защитником.
ФОТО. На изображении ниже игрок находится в офсайде по предыдущим правилам, однако не будет находиться в положении «вне игры» согласно новым изменениям
🚨| FIFA has approved a new offside law, which means that the ENTIRE body of the attacker must be in front of the defender for it to be ruled out.— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 1, 2023
• The player below would NOT be offside.
• The Netherlands, Italy and Sweden will implement this.
[@carpetasFCB] #fcblive pic.twitter.com/g3O8DkTtgS
🚨 IFAB has approved new tests for another type of offside! 😳— Pubity Sport (@pubitysport) March 19, 2024
A player would only be offside if his ENTIRE body is ahead of the last defender.
(🗞 @433) pic.twitter.com/axnUDpWmCc
