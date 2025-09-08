Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 сентября 2025, 09:27 | Обновлено 08 сентября 2025, 09:30
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда

Изменения будут протестированы в низших лигах Нидерландов, Швеции и Италии

Getty Images/Global Images Ukraine.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, после долгих дискуссий решил внедрить новое правило офсайда.

Согласно новой редакции изменения коснутся атакующего игрока, который будет считаться в положении «вне игры» только тогда, когда его тело будет полностью находиться за последним защитником.

В FIFA считают, что подобные изменения станут «значительным улучшением, устраняющим ошибки при оценке положения мелких частей тела». В первую очередь изменения в правилах офсайда будут протестированы в низших лигах Италии, Нидерландов и Швеции.

Согласно предыдущим правилам, судья мог зафиксировать офсайд, если игрок атакующей команды находился ближе к воротам соперника, чем последний игрок той команды, которая обороняется. Теперь рефери сможет просигнализировать о положении «вне игры» только, если футболист атаки будет находится полностью за последним защитником.

ФОТО. На изображении ниже игрок находится в офсайде по предыдущим правилам, однако не будет находиться в положении «вне игры» согласно новым изменениям

ФИФА IFAB офсайд (вне игры) правила футбола
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
