Чемпионат мира
08 сентября 2025, 11:34 | Обновлено 08 сентября 2025, 11:47
Мерино стал самым результативным полузащитником на уровне сборных

Испанец оформил хет-трик в ворота Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

В воскресенье, 8 сентября, состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Турции и Испании.

Встречу принимал «Конья Бююкшехир Стэдиум» в городе Конья. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Гости из Испании добыли победу со счетом 6:0, а Микел Мерино оформил хет-трик. Благодаря этому испанец стал самым результативным полузащитником на уровне сборных в 2025 году – на его счету 6 голов.

Ранее Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч с Турцией.

сборная Турции по футболу сборная Испании по футболу Микель Мерино ЧМ-2026 по футболу статистика
Даниил Кирияка Источник: Squawka
