Мерино стал самым результативным полузащитником на уровне сборных
Испанец оформил хет-трик в ворота Турции
В воскресенье, 8 сентября, состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Турции и Испании.
Встречу принимал «Конья Бююкшехир Стэдиум» в городе Конья. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Гости из Испании добыли победу со счетом 6:0, а Микел Мерино оформил хет-трик. Благодаря этому испанец стал самым результативным полузащитником на уровне сборных в 2025 году – на его счету 6 голов.
Ранее Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч с Турцией.
