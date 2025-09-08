Мерино стал самым результативным полузащитником на уровне сборных

В воскресенье, 8 сентября, состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Турции и Испании.

Встречу принимал «Конья Бююкшехир Стэдиум» в городе Конья. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Испании добыли победу со счетом 6:0, а Микел Мерино оформил хет-трик. Благодаря этому испанец стал самым результативным полузащитником на уровне сборных в 2025 году – на его счету 6 голов.

Ранее Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч с Турцией.