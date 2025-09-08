Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 09:24
Ламин потратил кучу времени в поисках документа

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

7 сентября сборная Турции провела домашний матч против Испании в квалификации чемпионата мира 2026 года.

На арене «Конья Бююкшехир Стади» футболисты сборной Испании устроили настоящее голевое шоу, разгромив хозяев со счетом 6:0.

После матча испанцы планировали покинуть стадион на автобусе, однако игрокам пришлось ждать Ламина Ямаля, который потерял свой паспорт.

Молодой вингер долго ходил вокруг арены в поисках потерянного документа, но так и не смог его найти.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
