После матча испанцы планировали покинуть стадион на автобусе, однако игрокам пришлось ждать Ламина Ямаля, который потерял свой паспорт.
ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией
Ламин потратил кучу времени в поисках документа
7 сентября сборная Турции провела домашний матч против Испании в квалификации чемпионата мира 2026 года.
На арене «Конья Бююкшехир Стади» футболисты сборной Испании устроили настоящее голевое шоу, разгромив хозяев со счетом 6:0.
Молодой вингер долго ходил вокруг арены в поисках потерянного документа, но так и не смог его найти.
ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией
🚨 Lamine Yamal lost his passport in Turkey.— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025
After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ‼️
pic.twitter.com/V4Wf5gNsln
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этот раз соперники смогли создать реальное сопротивление только в первом сете
Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере