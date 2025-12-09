ФОТО. Почему спонсорская сделка Барселоны с Uber спровоцировала протесты

Спонсорский контракт «Барселоны» с Uber вызвал волну протестов у «Камп Ноу».

Во вторник профсоюз Elite Taxi проведет забастовку по всей Каталонии, выступая против частных сервисов перевозок (PHV), таких как Uber. Таксисты считают, что эти компании подрывают их рынок и требуют полного запрета их деятельности в Барселоне. Среди вариантов давления – пикеты у городских зданий и стадиона, чтобы помешать болельщикам добраться на матч Лиги чемпионов.

Конфликт начался в октябре, когда Uber стал спонсором «Барселоны» до 2027 года. Elite Taxi уже протестовал у стадионов клуба и даже грозил блокировать подъезды, но временно отказался от акции после встречи с руководством клуба и муниципалитетом. Таксисты передали клубу документы со своими претензиями, однако, по их словам, ответов не получили. В «Барселоне» подтверждают, что изучат жалобы, но пересматривать сделку с Uber не планируют.

Матч против «Айнтрахта» начнется в 21:00 по местному времени. Стадион недавно снова открылся после реконструкции, его вместимость временно снижена до 45 000 мест. В клубе считают, что забастовка не повлияет на игру, так как она завершится за несколько часов до начала.

Elite Taxi борется с PHV-компаниями больше десяти лет. В каталонском парламенте рассматривается закон, который может сократить число лицензий для таких сервисов с 900 до 600 в 2026 году. Сейчас в Барселоне действует около 10 500 лицензированных такси.