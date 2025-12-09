Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Почему спонсорская сделка Барселоны с Uber спровоцировала протесты
Другие новости
09 декабря 2025, 16:08 |
357
0

ФОТО. Почему спонсорская сделка Барселоны с Uber спровоцировала протесты

Барселона оказалась в эпицентре конфликта между таксистами и Uber перед матчем ЛЧ

09 декабря 2025, 16:08 |
357
0
ФОТО. Почему спонсорская сделка Барселоны с Uber спровоцировала протесты
Getty Images/Global Images Ukraine. Камп Ноу

Спонсорский контракт «Барселоны» с Uber вызвал волну протестов у «Камп Ноу».

Во вторник профсоюз Elite Taxi проведет забастовку по всей Каталонии, выступая против частных сервисов перевозок (PHV), таких как Uber. Таксисты считают, что эти компании подрывают их рынок и требуют полного запрета их деятельности в Барселоне. Среди вариантов давления – пикеты у городских зданий и стадиона, чтобы помешать болельщикам добраться на матч Лиги чемпионов.

Конфликт начался в октябре, когда Uber стал спонсором «Барселоны» до 2027 года. Elite Taxi уже протестовал у стадионов клуба и даже грозил блокировать подъезды, но временно отказался от акции после встречи с руководством клуба и муниципалитетом. Таксисты передали клубу документы со своими претензиями, однако, по их словам, ответов не получили. В «Барселоне» подтверждают, что изучат жалобы, но пересматривать сделку с Uber не планируют.

Матч против «Айнтрахта» начнется в 21:00 по местному времени. Стадион недавно снова открылся после реконструкции, его вместимость временно снижена до 45 000 мест. В клубе считают, что забастовка не повлияет на игру, так как она завершится за несколько часов до начала.

Elite Taxi борется с PHV-компаниями больше десяти лет. В каталонском парламенте рассматривается закон, который может сократить число лицензий для таких сервисов с 900 до 600 в 2026 году. Сейчас в Барселоне действует около 10 500 лицензированных такси.

По теме:
Мендилибар оставил Яремчука в резерве на матч Лиги чемпионов против Кайрата
Реал и Барселона узнали первых соперников в Кубке Испании
Барселона – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона Камп Ноу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов бизнес
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09 декабря 2025, 08:09 5
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»

Заховайло об и.о. главного тренера киевлян

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09 декабря 2025, 00:10 15
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме

На этот раз команда проиграла Норвегии

Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09.12.2025, 08:51
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе
Футбол | 09.12.2025, 11:16
Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе
Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Футбол | 09.12.2025, 16:21
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 4
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем